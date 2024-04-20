Известный шеф-повар и ресторатор, бессменный судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил украинцам отличный рецепт курицы для обеда или ужина.

В этот раз на своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как правильно запекать курицу, чтобы она была сочной.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил запечь целую тушку курицы в рукаве. Благодаря правильному маринаду, набору специй и глазури птица получается максимально вкусной и нежной, с аппетитной золотистой корочкой.

Чтобы замариновать целую тушку курицы, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

4 чашки воды

⅓ чашки соевого соуса

6 ч.л. соли

3 ч.л. сахара

2 звездочки аниса

3 звездочки гвоздики

3 лавровых листа

а также секретный ингредиент – 1 чашка спрайта или ананасового сока

Также "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво перед запеканием натирает курицу специями: на ¼ чашки растительного масла берет по 0.5 ч.л. паприки, сухого чеснока, сухого лука и любимой смеси специй.

Для глазури нам понадобятся:

2 ч.л. меда (если вдруг у вас аллергия, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво советует заменить его на 2 ч.л. коричневого сахара)

1 ч.л. соевого соуса

1 ч.л. смеси специй

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво просто смешивает в миске все ингредиенты для маринада, погружает туда курицу и оставляет мариноваться в течение двух-трех часов.

После этого обязательно просушиваем тушку курицы бумажными полотенцами и со всех сторон натираем ее растительным маслом с добавлением специй.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво перекладывает курицу в рукав для запекания, закрывает и отправляет в разогретую до 160 градусов духовку на 50 минут.

После этого разрезаем рукав сверху, щедро смазываем курицу смесью соевого соуса, меда и специй, увеличиваем температуру до 220 градусов и запекаем еще в течение 10 минут.

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