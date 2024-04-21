Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предлагал уже множество рецептов блюд из картофеля, но эта закуска достойна особого внимания.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил приготовить картофельные шарики – хрустящие снаружи и нежные внутри, с тягучей сырной начинкой. Эта закуска очень простая и быстрая в приготовлении, но получается невероятно вкусной.
Для приготовления картофельных шариков с сырной начинкой "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- 300 г картофеля
- 40 г сыра моцарелла
- 50 г твердого сыра
- 2 ст.л. крахмала
- зелень (петрушка)
- соль и перец – по вкусу
- 1 яйцо
- 2 зубчика чеснока
- 100 г кукурузных хлопьев
Картофель "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует уже готовый: просто чистит, режет на куски, отваривает и толчет в пюре.
К сухому картофельному пюре добавляем крахамаль, тертый твердый сыр, мелко нарезанную петрушку, а также солим и перчим по вкусу. Перемешиваем все до однородности.
Из картофельной массы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво формирует шарики, вкладывая внутрь кусочки моцареллы.
В миску выбиваем яйцо, добавляем выжатый чеснок и перемешиваем вилкой. На тарелку насыпаем измельченные кукурузные хлопья для панировки. Сначала обмакиваем картофельные шарики в яйцо с чесноком, а затем обваливаем в кукурузных хлопьях.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво жарит такие картофельные шарики во фритюре (температура растительного масла примерно 160-170 градусов) буквально две минуты – и можно наслаждаться.
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