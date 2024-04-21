Звезда шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво обожает экспериментировать и придумывать новые блюда из привычных продуктов.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предлагал уже множество рецептов блюд из картофеля, но эта закуска достойна особого внимания.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил приготовить картофельные шарики – хрустящие снаружи и нежные внутри, с тягучей сырной начинкой. Эта закуска очень простая и быстрая в приготовлении, но получается невероятно вкусной.

Для приготовления картофельных шариков с сырной начинкой "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

300 г картофеля

40 г сыра моцарелла

50 г твердого сыра

2 ст.л. крахмала

зелень (петрушка)

соль и перец – по вкусу

1 яйцо

2 зубчика чеснока

100 г кукурузных хлопьев

Картофель "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует уже готовый: просто чистит, режет на куски, отваривает и толчет в пюре.

К сухому картофельному пюре добавляем крахамаль, тертый твердый сыр, мелко нарезанную петрушку, а также солим и перчим по вкусу. Перемешиваем все до однородности.

Из картофельной массы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво формирует шарики, вкладывая внутрь кусочки моцареллы.

В миску выбиваем яйцо, добавляем выжатый чеснок и перемешиваем вилкой. На тарелку насыпаем измельченные кукурузные хлопья для панировки. Сначала обмакиваем картофельные шарики в яйцо с чесноком, а затем обваливаем в кукурузных хлопьях.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво жарит такие картофельные шарики во фритюре (температура растительного масла примерно 160-170 градусов) буквально две минуты – и можно наслаждаться.

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