На своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить вкуснейшую домашнюю колбасу по-закарпатски.

Для приготовления домашней колбасы звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиеты:

свинина - 2 кг

говядина – 1 кг

сало - 0,5 кг

соль - 40-50 г

перец черный молотый – 1 ст.л.

молотый кориандр – 1 ч.л.

перец душистый – 0,5 ч.л.

лавровый лист – 2-3 шт.

паприка – 3 ст.л.

гвоздика - 3-4 шт.

мускатный орех – 1 ч.л.

чеснок – 10 зуб.

вода (холодная) – 100 мл

кишка (замачиваем ее в теплой воде)

Все сало, всю говядину и часть свинины "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк нарезает большими кусками, а затем пропускает через мясорубку. Оставшуюся свинину нарезаем мелкими кусочками и пока откладываем отдельно.

Чеснок звезда "Мастер Шеф" выжимает в миску, заливает холодной водой и оставляет настаиваться (около 20-30 мин.). Специи (лавровый лист, гвоздику и душистый перец) перемалываем с помощью кофемолки, смешиваем с остальными специями и солью.

Смешиваем весь фарш, часть свинины, которую мелко нарезали, и нашу смесь специй. Затем звезда "Мастер Шеф" добавляет чесночную воду, процеживая ее через марлю и снова хорошо все вымешивает.

С помощью мясорубки или вручную начиняем кишку мясом, формируя колбасу. Концы завязываем нитью. Складываем колбасы в большую миску, полностью заливаем холодной водой и оставляем на час.

Готовить домашнюю колбасу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк предлагает либо в духовке, либо на огне.

Для приготовления в духовке на противень наливаем немного воды, выкладываем колбасу, делаем на ней проколы зубочисткой, чтобы кишка не треснула, и запекаем в разогретой до 200 градусов духовке в течение 20 мин. После этого достаем, сливаем воду, переворачиваем колбасу, снова делаем проколы, уменьшаем температуру до 180 градусов и запекаем до румяности (еще примерно 20 мин.).

Последние новости Украины:

Эктор Хименес-Браво показал блюдо на завтрак, от которого невозможно оторваться.

Как небанально приготовить картошку: победительница "Мастер Шеф" дала интересный рецепт.

Секрет в одном ингредиенте: победительница "Мастер Шеф" дала рецепт, который всех удивил.