На своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить вкуснейшую домашнюю колбасу по-закарпатски.
Для приготовления домашней колбасы звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиеты:
- свинина - 2 кг
- говядина – 1 кг
- сало - 0,5 кг
- соль - 40-50 г
- перец черный молотый – 1 ст.л.
- молотый кориандр – 1 ч.л.
- перец душистый – 0,5 ч.л.
- лавровый лист – 2-3 шт.
- паприка – 3 ст.л.
- гвоздика - 3-4 шт.
- мускатный орех – 1 ч.л.
- чеснок – 10 зуб.
- вода (холодная) – 100 мл
- кишка (замачиваем ее в теплой воде)
Все сало, всю говядину и часть свинины "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк нарезает большими кусками, а затем пропускает через мясорубку. Оставшуюся свинину нарезаем мелкими кусочками и пока откладываем отдельно.
Чеснок звезда "Мастер Шеф" выжимает в миску, заливает холодной водой и оставляет настаиваться (около 20-30 мин.). Специи (лавровый лист, гвоздику и душистый перец) перемалываем с помощью кофемолки, смешиваем с остальными специями и солью.
Смешиваем весь фарш, часть свинины, которую мелко нарезали, и нашу смесь специй. Затем звезда "Мастер Шеф" добавляет чесночную воду, процеживая ее через марлю и снова хорошо все вымешивает.
С помощью мясорубки или вручную начиняем кишку мясом, формируя колбасу. Концы завязываем нитью. Складываем колбасы в большую миску, полностью заливаем холодной водой и оставляем на час.
Готовить домашнюю колбасу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк предлагает либо в духовке, либо на огне.
Для приготовления в духовке на противень наливаем немного воды, выкладываем колбасу, делаем на ней проколы зубочисткой, чтобы кишка не треснула, и запекаем в разогретой до 200 градусов духовке в течение 20 мин. После этого достаем, сливаем воду, переворачиваем колбасу, снова делаем проколы, уменьшаем температуру до 180 градусов и запекаем до румяности (еще примерно 20 мин.).
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