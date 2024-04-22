Новые правила получения социальных выплат для украинских беженцев в Германии введены во избежание непозволительной передачи средств третьим лицам, информируют в tagesschau .

Согласно обновлениям, часть государственной помощи будет выдаваться в форме специальной карты, которую можно будет использовать только для ограниченного списка покупок в Германии.

Местные власти получат полномочия устанавливать конкретные суммы помощи и ограничения на снятие средств, а также другие условия использования этих средств, такие как разрешенные виды товаров для приобретения. Законодательные изменения предполагают, что часть пособия будет предоставляться безналичными переводами, а не в наличной форме.

Эти изменения не повлияют на размер государственной помощи, предоставляемой искателям убежища. Таким образом, с 2024 года каждому соискателю убежища в Германии будет предоставляться сумма в размере 7500 евро в год, что составляет примерно 315 000 гривен или почти 26 000 гривен в месяц.

В отличие от этого, в Польше украинские беженцы получают гораздо меньше – всего 66 евро в месяц, что составляет примерно 2 700 гривен.

Ранее Politeka также писала о специальной доплате для пенсионеров от ООН. Ее размер для украинцев определяется по формуле как разница между 3250 гривен и суммой выплаченной пенсии.

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