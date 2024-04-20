Салат по рецепту Эктора Хименеса-Браво можно подавать как к праздничному столу, так и к обыденному.
А на его приготовление уйдет совсем немного времени. Итак, понадобятся следующие ингредиенты: морковь – 100 грамм, кабачок – 100 грамм, огурец – 100 грамм, яблоко зеленое – 50 грамм, редис – 20 грамм, зелень (петрушка, кинза, мята, базилик) – 30 грамм, твердый сыр, грецкий орех – 15 грамм.
Для заправки Эктор Хименес-Браво предлагает взять масло – 30 мл, лимонный сок – 20 мл, мед – 20 мл, соль, перец.
Кабачок, морковь и огурец следует нарезать длинными полосками, редис тоненькими кольцами, а яблоко произвольными кусочками.
Смешайте нарезанные овощи и фрукты в салатнице и перемешайте. Теперь натрите сыр и смешайте с остальными ингредиентами.
Теперь готовим соус к салату: смешиваем в небольшой миске растительное масло, жидкий мед, лимонный сок добавляем соль и перец. Заправьте приготовленным соусом салат и снова перемешайте.
Теперь выложите салат на порционную тарелку, украсьте грецкими орехами, выложите кольца редиса и снова полейте соусом.
Все, салат по рецепту Эктора Хименеса-Браво можно подавать на стол!
«Очень вкусно. Мята в нем – это божественно»,
"Супер!"
«Очень вкусно!» ,
"Просто, полезно, вкусно и красиво", - комментируют подписчики на странице судьи «Мастер Шеф» Эктора Хименеса-Браво.
Последние новости Украины:
Секрет таких блинов в начинке: Эктор Хименес-Браво дал оригинальный рецепт.
Такая глазурь для паски не течет и не сыпется: Хименес-Браво раскрыл простой рецепт.
Также напомним, что Эктор Хименес-Браво дал рецепт домашних творожков в глазури.