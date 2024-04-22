Цена на капусту за последнюю неделю подскочила на 40%, что может указывать на дальнейший рост стоимости этого овоща.

Несмотря на всеобщее удешевление большинства продуктов в Украине, цены на прошлогоднюю капусту продолжают увеличиваться. Анализ EastFruit показывает, что цены на белокочанную капусту увеличиваются медленно, пока не превышая 13 гривен за килограмм, особенно для продукции по урожаю 2023 года.

Эксперты считают, что рост цен стимулирован уменьшением предложения и высоким спросом. Фермеры, у которых есть достаточные запасы капусты, начали повышать цены, ожидается дальнейший рост стоимости.

Аналитики также прогнозируют, что эта тенденция может продолжиться, поскольку запасы капусты в хозяйствах уменьшаются. В то же время они отмечают, что сейчас цены на капусту в среднем на 38% ниже, чем в прошлом году.

Ранее Politeka также писала о понижении цен на импортные томаты. Это обусловлено тем, что на рынке увеличено предложение этого овоща. По прогнозам экспертов цены на томаты будут падать и дальше, ведь продавцы хотят избежать накопления непроданной продукции на складах.

За последний год, с марта 2023 по март 2024 года, в Украине в целом наблюдается небольшое снижение цен на продукты питания – на 0,1%. Одновременно яйца снизились в стоимости на 34,3%, а цены на масло подскочили на 13,5%.

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