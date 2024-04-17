В Україні спостерігається значне зниження цін на імпортовані томати. За даними останнього робочого тижня з 8 по 12 квітня, ціна на ці томати впала до 70-80 грн за кілограм, що на 18% нижче, порівняно з попереднім тижнем.

Аналітики пояснюють це падіння цін збільшенням кількості пропонованої продукції та сповільненням темпів продажів.

"В Україні помітно знизилася ціна на імпортні томати... Як зазначають ключові гравці ринку, знижувати ціни в даному сегменті доводиться з кількох причин. Так, збільшення пропозиції імпортної продукції провокує знижувальний тренд у сегменті тепличних томатів, тоді як темпи збуту суттєво сповільнилися" , – йдеться у повідомленні.

Експерти відзначають, що більшість учасників ринку очікують продовження знижувального тренду на цьому тижні, який розпочався 15 квітня, та прогнозують подальше зниження цін на томати.

"У відповідь на зниження попиту, продавці знизили відпускні ціни на імпортні томати, щоб уникнути накопичення непроданої продукції на складах", - резюмують аналітики.

За останній рік, з березня 2023 по березня 2024, в Україні загалом спостерігається невелике зниження цін на продукти харчування – на 0,1%. В той же час, яйця подешевшали на 34,3%, а ціни на масло зросли на 13,5%.

Джерело: EastFruit

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