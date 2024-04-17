В Украине наблюдается значительное снижение цен на импортируемые томаты. По данным последней рабочей недели с 8 по 12 апреля, цена на эти томаты упала до 70-80 грн за килограмм, что на 18% ниже по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики объясняют это падение цен увеличением количества предлагаемой продукции и замедлением продаж.

"В Украине заметно снизилась цена на импортные томаты... Как отмечают ключевые игроки рынка, снижать цены в данном сегменте приходится по нескольким причинам. Так, увеличение предложения импортной продукции провоцирует понижающий тренд в сегменте тепличных томатов, тогда как темпы сбыта существенно замедлились", – говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что большинство участников рынка ожидают продолжения понижающего тренда на этой неделе, которая началась 15 апреля, и прогнозируют дальнейшее снижение цен на томаты.

"В ответ на снижение спроса продавцы снизили отпускные цены на импортные томаты, чтобы избежать накопления непроданной продукции на складах", - резюмируют аналитики.

За последний год, с марта 2023 по март 2024 года, в Украине в целом наблюдается небольшое снижение цен на продукты питания – на 0,1%. В то же время яйца подешевели на 34,3%, а цены на масло выросли на 13,5%.

Источник: EastFruit

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