Изменения в мобилизации будут иметь значение для всех военнообязанных, а также для обеспечения более эффективного администрирования военного учета.

Президент Владимир Зеленский подписал "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".

Об этом стало известно из сообщения на сайте Верховной Рады.

Отметим, что согласно закону №10449 о мобилизации, мужчины в возрасте от 16 до 60 лет, которые сейчас находятся за границей, при обращении в консульские учреждения обязаны обновить свои персональные данные для военного учета. Без этого обновления услуги украинских дипломатических учреждений за рубежом не будут доступны.

Также граждане обязаны являться по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в указанный срок и место для взятия на военный учет и медицинского осмотра. Уточняем, как этот процесс будет происходить и как население будет поставлено в известность.

Ранее стало известно, во время военного положения возможны ограничения в правах владения и пользования имуществом, включая автомобили. Это означает, что транспортные средства могут быть бесплатно изъяты от предприятий, организаций и граждан, как временно, так и навсегда (в таком случае обеспечивается компенсация стоимости).

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