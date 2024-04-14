У Верховній Раді прийняли закон №10449 щодо мобілізації в Україні, що спричинив хвилю критики не лише серед громадян, але й серед юристів. Цей закон включає в себе положення щодо мобілізації автомобілів та передбачає методи покарання тих, хто ухиляється від призову.

Нардеп Федір Веніславський, представник Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, у розмові з виданням OBOZ.UA пояснив, що відповідно до Конституції під час воєнного стану можливі обмеження у правах володіння та користування майном, включаючи автомобілі. Це означає, що транспортні засоби можуть бути безоплатно вилучені від підприємств, організацій і громадян, як тимчасово, так і назавжди (у такому випадку забезпечується компенсація вартості).

Веніславський зауважує, що вилучення транспорту можливе, але легкові автомобілі не будуть забирати, оскільки вони не потрібні армії. Замість цього, Збройним Силам будуть необхідні вантажівки, спеціальна техніка та позашляховики для переміщення по бездоріжжю. За словами нардепа, у більшості випадків громадянам не потрібно хвилюватися, оскільки йдеться лише про спеціалізовані транспортні засоби. Однак у законі передбачено винятки, коли автомобіль є джерелом доходу чи єдиним у власника. В таких випадках його не будуть вилучати. Але якщо у громадянина є кілька автомобілів, і вони відповідають потребам Збройних Сил, їх можуть вилучити.

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