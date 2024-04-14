В Верховной Раде приняли закон №10449 о мобилизации в Украине, повлекший за собой волну критики не только среди граждан, но и среди юристов. Этот закон включает в себя положения о мобилизации автомобилей и предусматривает методы наказания уклоняющихся от призыва.

Нардеп Федор Вениславский, представитель Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в разговоре с изданием OBOZ.UA пояснил , что в соответствии с Конституцией во время военного положения возможны ограничения в правах владения и пользования имуществом, включая автомобили. Это означает, что транспортные средства могут быть бесплатно изъяты от предприятий, организаций и граждан, как временно, так и навсегда (в таком случае обеспечивается компенсация стоимости).

Вениславский отмечает, что изъятие транспорта возможно, но легковые автомобили не будут забирать, поскольку они не нужны армии. Вместо этого, Вооруженным Силам будут необходимы грузовики, специальная техника и внедорожники для передвижения по бездорожью. По словам нардепа, в большинстве случаев гражданам не нужно волноваться, поскольку речь идет только о специализированных транспортных средствах. Однако в законе предусмотрены исключения, когда автомобиль является источником дохода или единственным у владельца. В таких случаях его не будут изымать. Но если у гражданина есть несколько автомобилей и они отвечают потребностям Вооруженных Сил, их могут изъять.

Последние новости Украины:

Украинцы могут получить штраф за игнорирование повестки: на какую сумму накажут уклоняющихся

Родной брат уже мобилизован: украинец уклонился от призыва, суд его строго наказал

"Это очень низко - прятаться": военный пристыдил мужчин, скрывающихся от призыва