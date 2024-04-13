На другому читанні законопроєкту № 10449 Верховна рада України ухвалила його.

Згідно з новим законом, громадяни зобов'язані з'являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у вказаний строк та місце для взяття на військовий облік та медичного огляду. Уточнюємо, як цей процес буде відбуватися та як населення буде повідомлене.

Військовий облік: строки та методи оновлення даних

Відповідно до нового закону, під час мобілізації особи, що перебувають на військовому обліку, мають уточнити свої особисті дані протягом 60 днів з моменту оголошення мобілізації. Це стосується адреси проживання, номерів телефонів, адрес електронної пошти та інших персональних даних. Українські громадяни можуть зробити це через ТЦК, центри надання адміністративних послуг або онлайн.

Уточнення військово-облікових даних

Під час періоду мобілізації та воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ, який можуть перевірити уповноважені представники ТЦК, поліція та представники Держприкордонслужби. Перевірка може бути супроводжена фото- та відеофіксацією.

Вручення повісток: правила та вміст

Повістка містить основні дані отримувача, найменування ТЦК, мету виклику, місце, день і час явки, підпис посадової особи та реєстраційний номер. Громадяни зобов'язані з'явитися у вказаному місці та строк.

Електронний кабінет призовника

Закон пропонує можливість добровільної реєстрації електронного кабінету для осіб, що перебувають на військовому обліку.

Електронна повістка

Важливо відзначити, що положення щодо електронної вручення повістки було відхилено.

Джерело: nv

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