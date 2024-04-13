На втором чтении законопроекта №10449 Верховная рада Украины приняла его.
Согласно новому закону граждане обязаны являться по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в указанный срок и место для взятия на военный учет и медицинского осмотра. Уточняем, как этот процесс будет происходить и как население будет поставлено в известность.
Военный учет: сроки и методы обновления данных
Согласно новому закону, при мобилизации лица, состоящие на военном учете, должны уточнить свои личные данные в течение 60 дней с момента объявления мобилизации. Это касается адреса проживания, телефонных номеров, адресов электронной почты и других персональных данных. Украинские граждане могут сделать это через ТЦК, центры предоставления административных услуг или онлайн.
Уточнение военно-учетных данных
В период мобилизации и военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ, который могут проверить уполномоченные представители ТЦК, полиция и представители Госпогранслужбы. Проверка может сопровождаться фото- и видеофиксацией.
Вручение повесток: правила и содержимое
Повестка содержит основные данные получателя, наименование ТЦК, цель вызова, место, день и время явки, подпись должностного лица и регистрационный номер. Граждане обязаны явиться в указанном месте и в срок.
Электронный кабинет призывника
Закон предлагает возможность добровольной регистрации электронного кабинета для лиц, состоящих на военном учете.
Электронная повестка
Важно отметить, что положение по электронному вручению повестки было отклонено.
Источник: nv
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