На втором чтении законопроекта №10449 Верховная рада Украины приняла его.

Согласно новому закону граждане обязаны являться по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в указанный срок и место для взятия на военный учет и медицинского осмотра. Уточняем, как этот процесс будет происходить и как население будет поставлено в известность.

Военный учет: сроки и методы обновления данных

Согласно новому закону, при мобилизации лица, состоящие на военном учете, должны уточнить свои личные данные в течение 60 дней с момента объявления мобилизации. Это касается адреса проживания, телефонных номеров, адресов электронной почты и других персональных данных. Украинские граждане могут сделать это через ТЦК, центры предоставления административных услуг или онлайн.

Уточнение военно-учетных данных

В период мобилизации и военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ, который могут проверить уполномоченные представители ТЦК, полиция и представители Госпогранслужбы. Проверка может сопровождаться фото- и видеофиксацией.

Вручение повесток: правила и содержимое

Повестка содержит основные данные получателя, наименование ТЦК, цель вызова, место, день и время явки, подпись должностного лица и регистрационный номер. Граждане обязаны явиться в указанном месте и в срок.

Электронный кабинет призывника

Закон предлагает возможность добровольной регистрации электронного кабинета для лиц, состоящих на военном учете.

Электронная повестка

Важно отметить, что положение по электронному вручению повестки было отклонено.

Источник: nv

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