Після прийняття урядом нового закону про мобілізацію, українці стикаються з численними змінами, особливо це стосується військовозобов'язаних громадян, зокрема тих, хто перебуває за кордоном.

За інформацією Адвокатського бюро "Пані в законі", яке поділилося деталями у своєму Telegram-каналі, нові правила набудуть чинності через місяць після підписання Володимиром Зеленським.

"Згідно із законопроектом №10449 про мобілізацію, чоловіки віком від 16 до 60 років, які зараз знаходяться за кордоном, при зверненні до консульських установ зобов'язані оновити свої персональні дані для військового обліку. Без цього оновлення, послуги українських дипломатичних установ за кордоном не будуть доступні", - роз'яснює адвокат Марія Левченко.

Вона додала, що Кабінет Міністрів розробить порядок, за яким дипломатичні установи будуть перевіряти військово-облікові дані.

Що змінить новий закон про мобілізацію:

Чоловікам від 25 до 60 років потрібно буде завжди мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу представника ТЦК, прикордонної служби чи поліції.

Запроваджується електронний кабінет військовозобов'язаних, де можна буде дистанційно оновлювати свої дані.

Військовозобов'язані мають оновити свої дані в ТЦК та СП протягом 60 днів після набрання чинності закону.

Закон обмежує категорії чоловіків, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. Зокрема, втратять таку можливість майже всі громадяни, у яких дружина або чоловік мають ІІІ групу інвалідності.

Ці зміни в мобілізації мають важливе значення для усіх військовозобов'язаних, а також для забезпечення більш ефективного адміністрування військового обліку на міжнародному рівні.

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