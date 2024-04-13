После принятия правительством нового закона о мобилизации, украинцы сталкиваются с многочисленными изменениями, особенно это касается военнообязанных граждан, в том числе тех, кто находится за границей.

По информации Адвокатского бюро "Дама в законе", которое поделилось деталями в своем Telegram -канале, новые правила вступят в силу через месяц после подписания Владимиром Зеленским.

"Согласно законопроекту №10449 о мобилизации, мужчины в возрасте от 16 до 60 лет, которые сейчас находятся за границей, при обращении в консульские учреждения обязаны обновить свои персональные данные для военного учета. Без этого обновления услуги украинских дипломатических учреждений за рубежом не будут доступны", - разъясняет адвокат Мария Левченко.

Она добавила, что Кабинет Министров разработает порядок, согласно которому дипломатические учреждения будут проверять военно-учетные данные.

Что изменит новый закон о мобилизации:

Мужчинам от 25 до 60 лет нужно будет всегда иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, пограничной службы или полиции.

Вводится электронный кабинет военнообязанных, где можно будет дистанционно обновлять свои данные.

Военнообязанные должны обновить свои данные в ТЦК и СП в течение 60 дней после вступления закона в силу.

Закон ограничивает категории мужчин, которые могут получить отсрочку от мобилизации. В частности, потеряют такую ​​возможность почти все граждане, у которых жена или муж имеют ІІІ группу инвалидности.

Эти изменения мобилизации имеют важное значение для всех военнообязанных, а также для обеспечения более эффективного администрирования военного учета на международном уровне.

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