В Украине прогнозируют подорожание клубники на 10% по сравнению с ценами в прошлом году.

Сезон клубники в скором времени начнется, и это может повлиять на цены на ягоду в Украине. По данным экспертов, стоимость клубники может вырасти на 10% по сравнению с прошлым годом.

По словам Максима Гопки , аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса, сезон клубники обычно начинается в середине мая и длится до конца лета, но погодные условия могут повлиять на урожайность.

"Следующие несколько недель прогнозируется прохладная погода, что может замедлить рост ягод. Существует риск ночных заморозков, которые могут повлиять на производство", – объясняет Гопка. Он прогнозирует, что цены на клубнику могут вырасти на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар", отмечает, что уже сейчас наблюдаются потери урожая из-за заморозков. Это может привести к удорожанию клубники на местном рынке.

Ранее Politeka также писала, что с мая может произойти повышение тарифа на электричество для населения, достигая около 3,5 грн. за 1 кВт-ч. Стоимость электроэнергии для населения составляет 2,64 грн за кВт-ч. Правительство заморозило пересмотр тарифов на отопительный сезон, но с 1 мая они могут быть пересмотрены. Подробнее об этом можно почитать в статье .

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