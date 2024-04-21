О вкусе этого омлета на завтрак повар и победитель «Мастер Шеф» говорит без лишней скромности.
«Результат просто поражает… Этот омлет не имеет равных, он чрезвычайно красивый и нежный – сохраняйте, готовьте для себя и своих близких», - отметил Пава Бжезинский на своей странице в Инстаграм.
Ингредиенты понадобятся следующие: яйцо куриное -3шт, креветки -3шт, рукокола, авокадо -1/2шт, перец чили, томаты -1шт, сливочное масло/оливковое масло, соль, перец по вкусу.
Рецепт пышного омлета на завтрак.
Победитель "Мастер Шеф заверил", что готовится такой омлет очень просто и быстро.
Сначала необходимо почистить креветки, затем берем яйца и отделяем желтки от белков. Добавляем в желтки перец и соль, а в белки только соль. Миксером или венчиком взбиваем желтки, а затем белки - до пиков.
На разогретую сковороду выкладываем кусочек сливочного масла. Выливаем желтки.
Рецепт пышного омлета на завтрак.
Когда омлет схватится с одной стороны, выкладываем белки и накрываем крышкой.
Теперь нарезаем авокадо. Чтобы он не потемнел победитель «Мастер Шеф», немного полил его лимонным соком. Также нарезаем помидор и перец Чили.
Готовый омлет выкладываем на тарелку, а на сковороде обжариваем креветки.
"Креветки использовать не обязательно. Можете взять курицу, ветчину", - отметил Пава.
Рецепт пышного омлета на завтрак.
И последний этап – омлет разрезаем пополам и одной половинкой накрываем другую. Выкладываем на тарелку и сверху добавляем креветки, авокадо, овощи и рукколу.
«Очень пышный и вкусный завтрак», – подчеркнул победитель «Мастер Шеф».
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