Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать уникальные пончики с сочетанием лимона и мака, благодаря чему от них невозможно оторваться.
Опара:
- 100 мл молока
- 25 г свежих дрожжей
- 10 г сахара
Тесто:
- Опара
- 100 г яйца
- 70 г сахара
- Цедра лимона
- 150 мл молока
- 4 г соли
- 100 г сливочного масла (82%)
- 600 г муки
Лимонный крем:
- 50 мл лимонного фреша
- 50 мл воды
- Цедра лимона
- 125 г сахара
- 100 г яйца
- 100 г сливочного масла (82%)
Маковая начинка:
- 70 г мака
- 70 г сахара
- 70 г обжаренного грецкого ореха
- Растительное масло для фритюра.
- Сахарная пудра для осыпания.
Приготовление:
Опара: Смешайте молоко, дрожжи и сахар. Оставьте на 30 минут при комнатной температуре, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Тесто: В большой миске смешайте опару, яйца, сахар, молоко, цедру, соль, муку и размягченное масло. Замесите тесто и оставьте при комнатной температуре на 2 часа.
Маковая начинка: Промойте мак, проварите его в течение 1 часа. Сцедите воду, просушите бумажным полотенцем. Смешайте мак с сахаром, перемелите и добавьте размягченное масло.
Лимонный крем: "Мастер Шеф" Глинская добавляет, смешайте лимонный фреш, цедру, сахар и яйцо. Проварите, помешивая, 10-15 секунд. Процедите. Добавьте холодное масло и охладите.
Формирование пончиков: Разомните тесто, нарежьте его на кусочки весом 25-40 г. Выложите маковую начинку в центр, сформуйте шарики. Прикройте полотенцем и оставьте на 30 минут.
Жарка: Обжарьте пончики в разогретом растительном масле до готовности.
Подача: Обваляйте остывшие пончики в сахарной пудре и начините лимонным кремом, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.
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