Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать уникальные пончики с сочетанием лимона и мака, благодаря чему от них невозможно оторваться.

Елизавета Глинская

Опара:

  • 100 мл молока
  • 25 г свежих дрожжей
  • 10 г сахара

Тесто:

  • Опара
  • 100 г яйца
  • 70 г сахара
  • Цедра лимона
  • 150 мл молока
  • 4 г соли
  • 100 г сливочного масла (82%)
  • 600 г муки

Лимонный крем:

  • 50 мл лимонного фреша
  • 50 мл воды
  • Цедра лимона
  • 125 г сахара
  • 100 г яйца
  • 100 г сливочного масла (82%)

Маковая начинка:

  • 70 г мака
  • 70 г сахара
  • 70 г обжаренного грецкого ореха
  • Растительное масло для фритюра.
  • Сахарная пудра для осыпания.

Приготовление:

Опара: Смешайте молоко, дрожжи и сахар. Оставьте на 30 минут при комнатной температуре, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Тесто: В большой миске смешайте опару, яйца, сахар, молоко, цедру, соль, муку и размягченное масло. Замесите тесто и оставьте при комнатной температуре на 2 часа.

Маковая начинка: Промойте мак, проварите его в течение 1 часа. Сцедите воду, просушите бумажным полотенцем. Смешайте мак с сахаром, перемелите и добавьте размягченное масло.

Лимонный крем: "Мастер Шеф" Глинская добавляет, смешайте лимонный фреш, цедру, сахар и яйцо. Проварите, помешивая, 10-15 секунд. Процедите. Добавьте холодное масло и охладите.

Формирование пончиков: Разомните тесто, нарежьте его на кусочки весом 25-40 г. Выложите маковую начинку в центр, сформуйте шарики. Прикройте полотенцем и оставьте на 30 минут.

Жарка: Обжарьте пончики в разогретом растительном масле до готовности.

Подача: Обваляйте остывшие пончики в сахарной пудре и начините лимонным кремом, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

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