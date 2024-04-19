Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать даже из обычных продуктов уникальный сладких перекус.

Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать уникальные пончики с сочетанием лимона и мака, благодаря чему от них невозможно оторваться.

Опара:

100 мл молока

25 г свежих дрожжей

10 г сахара

Тесто:

Опара

100 г яйца

70 г сахара

Цедра лимона

150 мл молока

4 г соли

100 г сливочного масла (82%)

600 г муки

Лимонный крем:

50 мл лимонного фреша

50 мл воды

Цедра лимона

125 г сахара

100 г яйца

100 г сливочного масла (82%)

Маковая начинка:

70 г мака

70 г сахара

70 г обжаренного грецкого ореха

Растительное масло для фритюра.

Сахарная пудра для осыпания.

Приготовление:

Опара: Смешайте молоко, дрожжи и сахар. Оставьте на 30 минут при комнатной температуре, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Тесто: В большой миске смешайте опару, яйца, сахар, молоко, цедру, соль, муку и размягченное масло. Замесите тесто и оставьте при комнатной температуре на 2 часа.

Маковая начинка: Промойте мак, проварите его в течение 1 часа. Сцедите воду, просушите бумажным полотенцем. Смешайте мак с сахаром, перемелите и добавьте размягченное масло.

Лимонный крем: "Мастер Шеф" Глинская добавляет, смешайте лимонный фреш, цедру, сахар и яйцо. Проварите, помешивая, 10-15 секунд. Процедите. Добавьте холодное масло и охладите.

Формирование пончиков: Разомните тесто, нарежьте его на кусочки весом 25-40 г. Выложите маковую начинку в центр, сформуйте шарики. Прикройте полотенцем и оставьте на 30 минут.

Жарка: Обжарьте пончики в разогретом растительном масле до готовности.

Подача: Обваляйте остывшие пончики в сахарной пудре и начините лимонным кремом, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

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