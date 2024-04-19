Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился, как приготовить вкусное блюдо с картофелем в основе и мягким сыром. По словам кулинара, нужно выбрать хорошую фольгу, чтобы она не порвалась и не испортила форму.
Для приготовления картофельного пирога вам понадобятся следующие ингредиенты:
- Оливковое масло – 30 мл
- Смесь перцев – 3 г
- Соль – 3 г
- Розмарин – 2 веточки
- Картофель - 500 г
- Сыр грюер – 150 г
- Крем сыр с зеленью – 50 г
- Яйцо – 1 шт
- Слоеное тесто — 300 г
Приступим к процессу приготовления:
Нарежьте картофель кружочками толщиной примерно 1 см и отварите его до полуготовности. Дайте картофелю немного остыть, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
На противне, выстланной фольгой, разложите в один слой отварной картофель. Сбрызните его оливковым маслом и посыпьте солью, смесью перцев и мелко нарезанным розмарином.
Раскатайте слоеное тесто в прямоугольную форму толщиной около 3 мм. Перенесите тесто на картофель и аккуратно уберите лишнее тесто по краям. Смажьте верх теста крем-сыром и посыпьте тертым сыром грюер.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво делится, сверните пирог, начиная с длинной стороны, чтобы получился рулет. Убедитесь, что края хорошо закреплены.
Разбейте яйцо в миску, взбейте его вилкой и смажьте верх пирога.
Выпекайте картофельный пирог в разогретой до 180°С духовке около 20-25 минут, или пока пирог не станет золотистым и хрустящим, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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