Бывшая звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить вкуснейшие булочки с маком без добавления яиц и молочных продуктов.

Победительница второго сезона и экс-судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом невероятно вкусных постных булочек с маково-ореховой начинкой.

Чтобы приготовить тесто для булочек, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

мука – 250 г

разрыхлитель - 8 г

сахар – 50 г

соль - щепотка

вода – 100 г

масло подсолнечное рафинированное - 40 г

Для начинки булочек нам понадобятся:

мак - 100 г

орехи грецкие - 100 г

сахар – 120 г

Для приготовления теста сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает в миске воду с сахаром, растительным маслом и солью. После этого добавляет смесь просеянной муки с разрыхлителем и замешивает тесто.

Готовое тесто заворачиваем в пленку и оставляем отдохнуть 30 минут при комнатной температуре. Тем временем готовим начинку для булочек.

Мак "Мастер Шеф" Елизавета Глинская на 30 минут замачивает в теплой воде, а затем процеживает. Орехи обжариваем в разогретой до 170 градусов духовке в течение 10 минут. Размоченный мак, обжаренные орехи и сахар перебиваем блендером до пастообразной консистенции.

Тесто раскатываем в прямоугольник размерами около 35х30 см. При этом стол можно не припиливать мукой, потому что это тесто вообще не липнет. Равномерно выкладываем на тесто маково-ореховку начинку, заворачиваем тугой рулет и разрезаем его на кусочки по 3 см.

Сформированные булочки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская выкладывает на противень, застеленный пергаментом, и отправляет выпекаться в течение 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Последние новости Украины:

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская поделилась простым рецептом домашних сосисок.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт, как сделать сырники еще вкуснее.

Фантастические тоненькие блины из картофельного теста: "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт.