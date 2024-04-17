В этот раз на своей странице в Instagram победительница шоу "Мастер Шеф - 12" Валерия Матрохина показала, как приготовить полтавские галушки с начинкой.

"Начинка может быть любой, а сами галушки также подают в виде вареных или пареных кусочков теста с соусом по отдельности", – рассказала звезда "Мастер Шеф".

Чтобы приготовить галушки с курицей и грибами, победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет следующие ингредиенты:

кефир – 350 г

яйцо – 1 шт.

сода - 0,5 ч.л.

мука – примерно 550 г

масло сливочное – для смазки

куриное филе (вареное) – 1 шт.

лук - 1 маленький

шампиньоны - 100 г

сметана – 1 ст.л.

соль и специи – по вкусу

Для соуса нам понадобятся:

лук репчатый - 1 маленький

грибы (звезда "Мастер Шеф" взяла опята) - 100 г

сметана – 50 г

мука – 0,5 ст.л.

соль и специи – по вкусу

Чтобы приготовить тесто для галушек, победительница "Мастер Шеф" просто смешивает кефир, соду, соль и яйцо и постепенно добавляет просеянную муку. Готовому тесту даем отдохнуть 30-40 минут.

Далее готовим начинку. Куриное филе "Мастер Шеф" Валерия Матрохина отваривает с добавлением специй, а затем перебивает в блендере, грибы натирает на крупной терке, а лук нарезает кубиком.

Сначала обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом лук, далее добавляем грибы, соль и специи. Для начинки смешиваем обжаренные грибы с луком, измельченное филе, для сочности можно добавить ложку сметаны.

После этого формируем галушки, как на видео, и готовим их на пару до готовности теста. Подаем галушки вместе с грибным соусом: обжариваем лук и грибы, а затем добавляем сметану, немного муки, соль и специи по вкусу.

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