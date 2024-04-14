Правоохранители разоблачили схему, а Национальный банк Украины также подтвердил активность фальшивомонетчиков в стране.

Во Львовской области правоохранители задержали мужчину, обвиняемого в распространении поддельных долларов. Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). По данным Бюро экономической безопасности (БЭБ), фальшивомонетчик успел продать 300 долларов из планируемых 6000.

Правоохранители разоблачили мужчину во время контрольной закупки. Установлено, что житель Львова продал 300 долларов США. Детективы БЭБ провели обыски по месту жительства фигуранта и обнаружили еще 200 долларов с признаками подделки. В общей сложности задержанный планировал продать 6 000 долларов.

Задержанному объявлено подозрение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Национальный банк Украины также подтвердил активность фальшивомонетчиков в стране. По их данным, в 2023 году 97% фальшивых банкнот иностранной валюты в Украине были долларами США, преимущественно крупных номиналов.

Чаще всего поддельные банкноты оказывались номиналом 100 долларов (92%) и 50 долларов (7%). В течение года было изъято чуть менее 700 поддельных банкнот иностранных валют, что является увеличением по сравнению с предыдущим годом, когда было обнаружено около 600 таких купюр. Впрочем, отмечается, говорить о масштабной угрозе рынка и финансовой системе нельзя, ведь уровень подделки банкнот иностранной валюты в прошлом году был низким.

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