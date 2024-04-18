Звезды "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво и Ольга Рябенко вместе выбрались на природу и показали простой и доступный рецепт, который заменит традиционный шашлык.

У себя в Instagram звезды "Мастер Шеф" рассказали, как приготовить мясные рулетики в лаваше. Блюдо очень простое и быстрое в приготовлении, обойдется значительно дешевле шашлыка, но при этом невероятно вкусное.

Для приготовления мясных рулетиков в лаваше звезды "Мастер Шеф" взяли следующие ингредиенты:

фарш (свинина + говядина) – 1 кг

перец болгарский – 2 шт.

лук репчатый – 1 шт.

петрушка - 50 г

лаваш - 2 шт.

соль и перец – по вкусу

Готовить такие рулетики можно как на природе на разогретых углях, так и дома, например, на электрогриле.

Перец и лук звезды "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво и Ольга Рябенко нарезают мелким кубиком. Также мелко нарезаем петрушку.

К фаршу добавляем нарезанные овощи и зелень, солим и перчим по вкусу и хорошо перемешиваем. Мясную начинку равномерно распределяем по листу лаваша, а затем заворачиваем в плотный рулет.

Мясной рулет звезды "Мастер Шеф" разрезают на порционные кусочки и нанизывают их на шампуры, как на видео.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво и Ольга Рябенко пожарили такие рулетики на разогретых углях. Важно готовить их сразу, а не откладывать это дело, потому что лаваш размокнет.

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