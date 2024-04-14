Победительница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Валерия Матрохина предложила украинцам рецепт невероятной творожной паски "Три шоколада".
Чтобы приготовить вкуснейшую творожную паску, "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет следующие ингредиенты:
- творог жирностью 9% – 400 г
- сахар – 80 г
- сливочное масло – 80 г
- желтки яичные – 2 шт. (большие)
- шоколад – 25 г белого, 40 г молочного, 55 г темного
- кокосовая стружка – 20 г
- ваниль
- стружка темного шоколада – 35 г
- сливки 33% (холодные) – 150 г
Для глазури нам понадобятся:
- шоколад (темный или молочный) – 20-30 г
- растительное масло – 0,5 ч л
В сотейнике победительница "Мастер Шеф" смешивает творог со сливочным маслом, желтками и сахаром, перебивает эту массу погружным блендером и прогревает на среднем огне в течение 5 минут (не до кипения, а только до появления первых пузырьков).
После этого "Мастер Шеф" Валерия Матрохина снимает творожную массу с плиты, снова перебивает все блендером и оставляет охлаждаться.
Далее берем три емкости, в одной растапливаем белый шоколад и добавляем часть творожной массы и кокосовую стружку, в другой – молочный, добавляем творожную массу и экстракт ванили, в третьей – темный шоколад, остальную творожную массу и стружку темного шоколада.
"Если хотите, чтобы все три слоя были одинаковой толщины, то основы с белым шоколадом должно быть меньше всех, молочного шоколада немного больше и черного больше всего. Или можно сделать одинаково и тоже будет выглядеть интересно", - объясняет победительница "Мастер Шеф".
Сливки взбиваем до пиков и также в неравной пропорции добавляем в творожно-шоколадные смеси.
Форму для творожной паски победительница "Мастер Шеф" покрывает марлей, ставит на тарелку и слоями внутрь выкладывает смесь с белым шоколадом, далее с молочным и с темным. Заворачиваем края марли, сверху ставим небольшой груз и оставляем на сутки в холодильнике.
Готовую паску победительница "Мастер Шеф" полила шоколадной глазурью, просто растопив шоколад с растительным маслом, а также украсила сверху.
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