Победительница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Валерия Матрохина предложила украинцам рецепт невероятной творожной паски "Три шоколада".

Чтобы приготовить вкуснейшую творожную паску, "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет следующие ингредиенты:

  • творог жирностью 9% – 400 г
  • сахар – 80 г
  • сливочное масло – 80 г
  • желтки яичные – 2 шт. (большие)
  • шоколад – 25 г белого, 40 г молочного, 55 г темного
  • кокосовая стружка – 20 г
  • ваниль
  • стружка темного шоколада – 35 г
  • сливки 33% (холодные) – 150 г

Для глазури нам понадобятся:

  • шоколад (темный или молочный) – 20-30 г
  • растительное масло – 0,5 ч л

паска

В сотейнике победительница "Мастер Шеф" смешивает творог со сливочным маслом, желтками и сахаром, перебивает эту массу погружным блендером и прогревает на среднем огне в течение 5 минут (не до кипения, а только до появления первых пузырьков).

После этого "Мастер Шеф" Валерия Матрохина снимает творожную массу с плиты, снова перебивает все блендером и оставляет охлаждаться.

Далее берем три емкости, в одной растапливаем белый шоколад и добавляем часть творожной массы и кокосовую стружку, в другой – молочный, добавляем творожную массу и экстракт ванили, в третьей – темный шоколад, остальную творожную массу и стружку темного шоколада.

"Если хотите, чтобы все три слоя были одинаковой толщины, то основы с белым шоколадом должно быть меньше всех, молочного шоколада немного больше и черного больше всего. Или можно сделать одинаково и тоже будет выглядеть интересно", - объясняет победительница "Мастер Шеф".

Валерия Матрохина

Сливки взбиваем до пиков и также в неравной пропорции добавляем в творожно-шоколадные смеси.

Форму для творожной паски победительница "Мастер Шеф" покрывает марлей, ставит на тарелку и слоями внутрь выкладывает смесь с белым шоколадом, далее с молочным и с темным. Заворачиваем края марли, сверху ставим небольшой груз и оставляем на сутки в холодильнике.

Готовую паску победительница "Мастер Шеф" полила шоколадной глазурью, просто растопив шоколад с растительным маслом, а также украсила сверху.

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