Победительница кулинарного проекта "Мастер Шеф-12" Валерия Матрохина показала, как приготовить вкуснейшую творожную паску с разными видами шоколада без выпечки.

Победительница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Валерия Матрохина предложила украинцам рецепт невероятной творожной паски "Три шоколада".

Чтобы приготовить вкуснейшую творожную паску, "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет следующие ингредиенты:

творог жирностью 9% – 400 г

сахар – 80 г

сливочное масло – 80 г

желтки яичные – 2 шт. (большие)

шоколад – 25 г белого, 40 г молочного, 55 г темного

кокосовая стружка – 20 г

ваниль

стружка темного шоколада – 35 г

сливки 33% (холодные) – 150 г

Для глазури нам понадобятся:

шоколад (темный или молочный) – 20-30 г

растительное масло – 0,5 ч л

В сотейнике победительница "Мастер Шеф" смешивает творог со сливочным маслом, желтками и сахаром, перебивает эту массу погружным блендером и прогревает на среднем огне в течение 5 минут (не до кипения, а только до появления первых пузырьков).

После этого "Мастер Шеф" Валерия Матрохина снимает творожную массу с плиты, снова перебивает все блендером и оставляет охлаждаться.

Далее берем три емкости, в одной растапливаем белый шоколад и добавляем часть творожной массы и кокосовую стружку, в другой – молочный, добавляем творожную массу и экстракт ванили, в третьей – темный шоколад, остальную творожную массу и стружку темного шоколада.

"Если хотите, чтобы все три слоя были одинаковой толщины, то основы с белым шоколадом должно быть меньше всех, молочного шоколада немного больше и черного больше всего. Или можно сделать одинаково и тоже будет выглядеть интересно", - объясняет победительница "Мастер Шеф".

Сливки взбиваем до пиков и также в неравной пропорции добавляем в творожно-шоколадные смеси.

Форму для творожной паски победительница "Мастер Шеф" покрывает марлей, ставит на тарелку и слоями внутрь выкладывает смесь с белым шоколадом, далее с молочным и с темным. Заворачиваем края марли, сверху ставим небольшой груз и оставляем на сутки в холодильнике.

Готовую паску победительница "Мастер Шеф" полила шоколадной глазурью, просто растопив шоколад с растительным маслом, а также украсила сверху.

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