Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт вкусной закуски с грибами и сыром.

Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила приготовить вкусную закуску с грибами и сыром, а основой для блюда станет тесто и картофель.

Ингредиенты:

400 г теста фило

180 г сливочного масла

300 г грибов

растительное масло (для жарки)

300 г брынзы

3 отварных картофелины

укроп

соль (по вкусу)

кунжут

1 яйцо

20 мл молока

Приготовление:

Подготовка начинки:

Мелко нарежьте грибы и обжарьте их на растительном масле, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Отварите картофель, натрите его на терке.

Также натрите брынзу на терке.

Смешайте картофель с брынзой, добавьте жареные грибы, мелко нарезанный укроп и соль по вкусу. Хорошо перемешайте.

Приготовление роллинов:

Растопите сливочное масло. Возьмите прямоугольные листы теста фило и смажьте их растопленным маслом.

"Мастер Шеф" Глинская советует, выложите начинку на край теста, скрутите в рулет, затем сложите пополам.

Переложите сформированные роллины на противень, смазанный маслом.

Завершающие шаги:

Смешайте яйцо с молоком и смажьте им верхние части роллинов.

Посыпьте сверху кунжутом.

Выпекайте роллины в разогретой до 185 градусов духовке примерно 20-22 минуты, пока не станут золотистыми, подметила "Мастер Шеф" Глинская.

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