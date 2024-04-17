Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила приготовить вкусную закуску с грибами и сыром, а основой для блюда станет тесто и картофель.
Ингредиенты:
- 400 г теста фило
- 180 г сливочного масла
- 300 г грибов
- растительное масло (для жарки)
- 300 г брынзы
- 3 отварных картофелины
- укроп
- соль (по вкусу)
- кунжут
- 1 яйцо
- 20 мл молока
Приготовление:
Подготовка начинки:
Мелко нарежьте грибы и обжарьте их на растительном масле, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Отварите картофель, натрите его на терке.
Также натрите брынзу на терке.
Смешайте картофель с брынзой, добавьте жареные грибы, мелко нарезанный укроп и соль по вкусу. Хорошо перемешайте.
Приготовление роллинов:
Растопите сливочное масло. Возьмите прямоугольные листы теста фило и смажьте их растопленным маслом.
"Мастер Шеф" Глинская советует, выложите начинку на край теста, скрутите в рулет, затем сложите пополам.
Переложите сформированные роллины на противень, смазанный маслом.
Завершающие шаги:
Смешайте яйцо с молоком и смажьте им верхние части роллинов.
Посыпьте сверху кунжутом.
Выпекайте роллины в разогретой до 185 градусов духовке примерно 20-22 минуты, пока не станут золотистыми, подметила "Мастер Шеф" Глинская.
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