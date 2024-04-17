Постоянный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф", известный ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал в деталях, как сделать очень мягкую паску.

Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал в социальной сети, как приготовить очень нежную и мягкую паску на желтках, с изюмом и румяной корочкой.

Ингредиенты:

600 г муки

3 яичных желтка

300 г молока

180 г сливочного масла

180 г сахара

8 г сухих дрожжей или 24 г прессованных

1/2 ч.л. соли

150 г изюма

цедра апельсина

1 ч.л. ванильного сахара

120 г апельсинового сока

50 г крепкого алкоголя

Для глазури:

100 г белка

100 г сахарной пудры

100 г сахара

Приготовление:

Залить сухофрукты апельсиновым фрешем, добавить крепкий алкоголь и довести до кипения, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Приготовить опару: в теплое молоко добавить дрожжи и сахар, перемешать и оставить в теплом месте на 7-10 минут до образования густой дрожжевой шапочки.

Взбить желтки с солью, сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Добавить размягченное сливочное масло и цедру апельсина, хорошо взбить.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует далее добавить опару и перемешать. Постепенно добавить просеянную муку, замесить тесто. Накрыть и оставить в теплом месте на 40-60 минут до увеличения в 2 раза.

Добавить сухофрукты, перемешать, накрыть пленкой и оставить в тепле еще на 30-40 минут.

Смазать формы для выпечки растительным маслом, разложить тесто на 1/3 формы и оставить в тепле на 1 час для подъема.

Выпекать куличи в разогретой до 170 градусов духовке 15 минут, затем убавить температуру до 160 и выпекать еще 15 минут. После 20 минут можно накрыть куличи фольгой. Проверить готовность сухой зубочисткой, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Для глазури на водяной бане смешать белки и сахар, добавить сахарную пудру. Взбить меренгу, постепенно увеличивая скорость миксера и добавляя пудру.

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