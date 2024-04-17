Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал в социальной сети, как приготовить очень нежную и мягкую паску на желтках, с изюмом и румяной корочкой.
Ингредиенты:
- 600 г муки
- 3 яичных желтка
- 300 г молока
- 180 г сливочного масла
- 180 г сахара
- 8 г сухих дрожжей или 24 г прессованных
- 1/2 ч.л. соли
- 150 г изюма
- цедра апельсина
- 1 ч.л. ванильного сахара
- 120 г апельсинового сока
- 50 г крепкого алкоголя
Для глазури:
- 100 г белка
- 100 г сахарной пудры
- 100 г сахара
Приготовление:
Залить сухофрукты апельсиновым фрешем, добавить крепкий алкоголь и довести до кипения, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Приготовить опару: в теплое молоко добавить дрожжи и сахар, перемешать и оставить в теплом месте на 7-10 минут до образования густой дрожжевой шапочки.
Взбить желтки с солью, сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Добавить размягченное сливочное масло и цедру апельсина, хорошо взбить.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует далее добавить опару и перемешать. Постепенно добавить просеянную муку, замесить тесто. Накрыть и оставить в теплом месте на 40-60 минут до увеличения в 2 раза.
Добавить сухофрукты, перемешать, накрыть пленкой и оставить в тепле еще на 30-40 минут.
Смазать формы для выпечки растительным маслом, разложить тесто на 1/3 формы и оставить в тепле на 1 час для подъема.
Выпекать куличи в разогретой до 170 градусов духовке 15 минут, затем убавить температуру до 160 и выпекать еще 15 минут. После 20 минут можно накрыть куличи фольгой. Проверить готовность сухой зубочисткой, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Для глазури на водяной бане смешать белки и сахар, добавить сахарную пудру. Взбить меренгу, постепенно увеличивая скорость миксера и добавляя пудру.
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