У многих в детстве этот салат с редиской появлялся на столе ранней весной – хрустящий, легкий и вкуснейший, его готовили нам бабушки и мамы.

Напомнить об этом весеннем, простом и вкусном рецепте салата с редиской решил фудблогер Дима Бахметьев.

Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты: творог кисломолочный, редис, зеленый лук, вареные яйца, соль, перец и сметана 20%.

Берем глубокую миску и выкладываем кисломолочный творог – его необходимо размять вилкой.

Салат с редиской, как в детстве.

Теперь добавляем в сыр нарезанный редис, а также нарезанный зеленый лук, отварные яйца – тоже порезанные.

Теперь добавляем в салат чёрный перец и соль по вкусу. Добавляем в салат сметану, размешиваем и все, салат, как в детстве готов!

„Я вам клянусь! Салат очень вкусный. Нереальное сочетание вкусов, просто шедевр!», - подчеркнул Дмитрий на своей странице в Инстаграм.

Салат с редиской, как в детстве.

В комментариях к рецепту салата с редиской подписчики рассказали кулинару, что он знаком им еще с детства:

«Этот салат делали уже 30 лет, потому и вкусный»,

«Салат моего детства, бабушка делала без яиц. Сыр и сметана домашняя»,

«Салат моего детства, мне бабушка такое колотила»,

«Обожаю этот салат. Когда-то сокурсница поделилась рецептом и теперь когда начинается сезон редиса, готовлю его»,

«Это любимый салат с детства»,

«Да, это очень вкусно, делала такой»,

«Я такой салат уже лет 30 ем».

Отметим, что диетологи советуют не употреблять редиску каждый день – можно вызвать дискомфорт в кишечнике. А также редиску не следует употреблять натощак, поскольку горчичные масла способны вызвать сильный ожог слизистой.

Безопасной нормой считается до 300 грамм редиски в сутки.

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