Напомнить об этом весеннем, простом и вкусном рецепте салата с редиской решил фудблогер Дима Бахметьев.
Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты: творог кисломолочный, редис, зеленый лук, вареные яйца, соль, перец и сметана 20%.
Берем глубокую миску и выкладываем кисломолочный творог – его необходимо размять вилкой.
Салат с редиской, как в детстве.
Теперь добавляем в сыр нарезанный редис, а также нарезанный зеленый лук, отварные яйца – тоже порезанные.
Теперь добавляем в салат чёрный перец и соль по вкусу. Добавляем в салат сметану, размешиваем и все, салат, как в детстве готов!
„Я вам клянусь! Салат очень вкусный. Нереальное сочетание вкусов, просто шедевр!», - подчеркнул Дмитрий на своей странице в Инстаграм.
Салат с редиской, как в детстве.
В комментариях к рецепту салата с редиской подписчики рассказали кулинару, что он знаком им еще с детства:
«Этот салат делали уже 30 лет, потому и вкусный»,
«Салат моего детства, бабушка делала без яиц. Сыр и сметана домашняя»,
«Салат моего детства, мне бабушка такое колотила»,
«Обожаю этот салат. Когда-то сокурсница поделилась рецептом и теперь когда начинается сезон редиса, готовлю его»,
«Это любимый салат с детства»,
«Да, это очень вкусно, делала такой»,
«Я такой салат уже лет 30 ем».
Отметим, что диетологи советуют не употреблять редиску каждый день – можно вызвать дискомфорт в кишечнике. А также редиску не следует употреблять натощак, поскольку горчичные масла способны вызвать сильный ожог слизистой.
Безопасной нормой считается до 300 грамм редиски в сутки.
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