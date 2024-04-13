Выключение всего нескольких функций на смартфоне поможет сохранить уровень заряда и даже продлить жизнь гаджета, ведь его можно будет заряжать реже.

Работа смартфона зависит от многих факторов, в том числе и от аккумулятора. Многие не знают, что на самом деле есть простые функции, которые очень быстро "съедают" заряд телефона и поэтому его приходится подзаряжать не раз в день, а больше.

Среди таких простых функций, которые следует выключить, чтобы смартфон работал дольше – вибросигнал.

Отключить эту функцию очень просто. На смартфоне необходимо зайти в Настройки, выбрать Звуки и вибрация, а в Вибрация во время вызова нажать – Выключить.

После этой простой манипуляции смартфон будет дольше держать заряд.

Темы, заставки, обои, яркость экрана – это тоже то, что влияет на заряд батареи.

Какие функции нужно выключить на смартфоне.

Для того чтобы сэкономить заряд смартфона, лучше использовать темный режим. Это быстро можно сделать в настройках любого смартфона. Для экономии заряда аккумулятора следует также отказаться от очень ярких цветов и анимации на обоях.

Таким образом энергия не будет тратиться на анимационные и яркие картинки.

Выключение автоповорота экрана смартфона тоже поможет сохранить его заряд.

Дело в том, что когда функция автоповорота включена, смартфон использует датчик акселерометра для определения направления телефона. Его выключение сэкономит заряд батареи.

Какие функции нужно выключить на смартфоне.

Напомним, что специалисты не советуют оставлять телефон на зарядке на ночь. Кроме того, не следует допускать полной разрядки гаджета, то есть до нуля.

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