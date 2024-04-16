Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился в социальной сети простым, но вкусным рецептом приготовления домашнего хлеба. Кулинар считает, что такой хлеб богат клетчаткой, имеет хрустящую корочку и долго не черствеет.

Ингредиенты:

100 г тертой моркови

100 г грецкого ореха + 15 г для посыпки

50 г овсянки

3 г соли

500 г цельнозерновой муки

400 г воды

8 г сухих дрожжей

Приготовление:

Растворите дрожжи в небольшом количестве воды из общего количества. В большой чаше стационарного миксера смешайте все ингредиенты, включая разбавленные дрожжи, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Месите тесто до образования однородной массы.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, переложите тесто в форму, выложенную пергаментом, и оставьте в теплом месте на 30 минут.

Посыпьте тесто орехами и надрежьте ножом.

Выпекайте при 180°C в течение 50 минут, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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