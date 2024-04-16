Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился в социальной сети простым, но вкусным рецептом приготовления домашнего хлеба. Кулинар считает, что такой хлеб богат клетчаткой, имеет хрустящую корочку и долго не черствеет.

Эктор Хименес-Браво

Ингредиенты:

  • 100 г тертой моркови
  • 100 г грецкого ореха + 15 г для посыпки
  • 50 г овсянки
  • 3 г соли
  • 500 г цельнозерновой муки
  • 400 г воды
  • 8 г сухих дрожжей

Приготовление:

Растворите дрожжи в небольшом количестве воды из общего количества. В большой чаше стационарного миксера смешайте все ингредиенты, включая разбавленные дрожжи, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Месите тесто до образования однородной массы.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, переложите тесто в форму, выложенную пергаментом, и оставьте в теплом месте на 30 минут.

Посыпьте тесто орехами и надрежьте ножом.

Выпекайте при 180°C в течение 50 минут, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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