Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился в социальной сети простым, но вкусным рецептом приготовления домашнего хлеба. Кулинар считает, что такой хлеб богат клетчаткой, имеет хрустящую корочку и долго не черствеет.
Ингредиенты:
- 100 г тертой моркови
- 100 г грецкого ореха + 15 г для посыпки
- 50 г овсянки
- 3 г соли
- 500 г цельнозерновой муки
- 400 г воды
- 8 г сухих дрожжей
Приготовление:
Растворите дрожжи в небольшом количестве воды из общего количества. В большой чаше стационарного миксера смешайте все ингредиенты, включая разбавленные дрожжи, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Месите тесто до образования однородной массы.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, переложите тесто в форму, выложенную пергаментом, и оставьте в теплом месте на 30 минут.
Посыпьте тесто орехами и надрежьте ножом.
Выпекайте при 180°C в течение 50 минут, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Последние новости Украины:
Очень оригинально и вкусно: рецепт салата от судьи "Мастер Шеф" Хименеса-Браво.
Хименес-Браво дал оригинальный рецепт омлета.
Такую овсянку вы полюбите: Эктор Хименес-Браво поделился вкусным рецептом.