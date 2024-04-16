Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как удивить близких на праздники.

Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила приготовить уникальные паски - краффины с пастой, они будут очень мягкие и с особым вкусом.

Ингредиенты:

Опара:

300 мл молока

20 г сахара

15 г свежих прессованных дрожжей

150 г муки

Тесто:

опара

100 г яиц

100 г сахара

5 г соли

500 г муки

100 г размягченного сливочного масла

Начинка:

200 г пасты пралине

100 г сливочного масла

Приготовление:

В теплое молоко добавьте дрожжи и сахар, затем медленно вмешивайте муку через сито. Перемешайте, накройте и оставьте подходить на 1 час, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

Смешайте опару с яйцами, сахаром и мукой, просеянной через сито. Добавьте соль и замесите тесто. Добавьте масло и перемешайте. Оставьте подходить на 1,5 часа.

Смешайте пасту пралине с маслом, взбейте до пышной массы.

"Мастер Шеф" Глинская делится, смажьте руки и стол растительным маслом. Разделите тесто на 6 частей. Раскатайте каждый кусочек в прямоугольник толщиной 3 мм. Смажьте тонким слоем начинки (по 50 г на каждый кусочек). Заверните тесто с начинкой в рулет.

Разрежьте рулет вдоль по центру, не дорезая до края несколько сантиметров. Заверните наружу половинку разрезанного рулета в виде "улитки". Затем заверните вторую половинку таким же образом и поместите сверху на первую. Сформируйте так же еще 5 краффинов и переложите их в формы для выпекания.

Оставьте краффины при комнатной температуре подходить на 1 час. Накройте полотенцем или пищевой пленкой. Поставьте выпекать в разогретую до 180°C духовку на 30-35 минут. После выпекания посыпьте сахарной пудрой, советует "Мастер Шеф" Глинская.

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