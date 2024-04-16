Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила приготовить уникальные паски - краффины с пастой, они будут очень мягкие и с особым вкусом.
Ингредиенты:
Опара:
- 300 мл молока
- 20 г сахара
- 15 г свежих прессованных дрожжей
- 150 г муки
Тесто:
- опара
- 100 г яиц
- 100 г сахара
- 5 г соли
- 500 г муки
- 100 г размягченного сливочного масла
Начинка:
- 200 г пасты пралине
- 100 г сливочного масла
Приготовление:
В теплое молоко добавьте дрожжи и сахар, затем медленно вмешивайте муку через сито. Перемешайте, накройте и оставьте подходить на 1 час, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.
Смешайте опару с яйцами, сахаром и мукой, просеянной через сито. Добавьте соль и замесите тесто. Добавьте масло и перемешайте. Оставьте подходить на 1,5 часа.
Смешайте пасту пралине с маслом, взбейте до пышной массы.
"Мастер Шеф" Глинская делится, смажьте руки и стол растительным маслом. Разделите тесто на 6 частей. Раскатайте каждый кусочек в прямоугольник толщиной 3 мм. Смажьте тонким слоем начинки (по 50 г на каждый кусочек). Заверните тесто с начинкой в рулет.
Разрежьте рулет вдоль по центру, не дорезая до края несколько сантиметров. Заверните наружу половинку разрезанного рулета в виде "улитки". Затем заверните вторую половинку таким же образом и поместите сверху на первую. Сформируйте так же еще 5 краффинов и переложите их в формы для выпекания.
Оставьте краффины при комнатной температуре подходить на 1 час. Накройте полотенцем или пищевой пленкой. Поставьте выпекать в разогретую до 180°C духовку на 30-35 минут. После выпекания посыпьте сахарной пудрой, советует "Мастер Шеф" Глинская.
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