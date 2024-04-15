Блюда из яиц остаются одними из самых популярных на завтрак. Они очень полезные, быстро готовятся и надолго наполняются энергией.
«Если уж готовить завтрак из яиц, то следует делать это со всей любовью. Например, приготовить шакшуку», - отмечал Евгений клопотенко на своей странице в Инстаграм, рассказывая о рецепте.
По словам Евгения Клопотенко, для приготовления этого завтрака необходимо взять 1-2 спелых томата и нарезать их кубиками. Затем добавить 1 измельченный зубчик чеснока и 1/4 луковицы.
«Туда же – половинка болгарского перца и половину цуккини. Смешайте овощную смесь из 300 г томатов пелати, посолите и добавьте 1 ч.л оливкового масла», – рассказывал Евгений Клопотенко о ходе приготовления этого завтрака.
Рецепт шакшуки на завтрак.
Обжаривать овощную смесь следует 5-7 минут, затем добавить щепотку зиры, 3 яйца и 100 г сыра фета.
«Тушите шакшуку 7-10 мин, добавьте в готовое блюдо измельченную петрушку и наслаждайтесь», - говорил Евгений Клопотенко о последних шагах в приготовлении этого вкусного завтрака из яиц.
Рецепт шакшуки на завтрак.
Шакшука – это блюдо из яиц, пожаренных в соусе из помидоров, перца чили и лука. Специи (соль, перец, кумин) добавляются по желанию. Страной происхождения шакшуки считается Тунис.
Рецепт шакшуки на завтрак.
Тунисские повара добавляли в шакшуку сердцевину артишоков, картофель и бобы. Поскольку яйца являются основным ингредиентом, шакшука часто подается на завтрак, но, например, в Израиле также популярна как ужин.
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