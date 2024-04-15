Украинский шеф-повар, ресторатор и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился еще одним рецептом вкусного завтрака, который стоит приготовить «со всей любовью».

Блюда из яиц остаются одними из самых популярных на завтрак. Они очень полезные, быстро готовятся и надолго наполняются энергией.

«Если уж готовить завтрак из яиц, то следует делать это со всей любовью. Например, приготовить шакшуку», - отмечал Евгений клопотенко на своей странице в Инстаграм, рассказывая о рецепте.

По словам Евгения Клопотенко, для приготовления этого завтрака необходимо взять 1-2 спелых томата и нарезать их кубиками. Затем добавить 1 измельченный зубчик чеснока и 1/4 луковицы.

«Туда же – половинка болгарского перца и половину цуккини. Смешайте овощную смесь из 300 г томатов пелати, посолите и добавьте 1 ч.л оливкового масла», – рассказывал Евгений Клопотенко о ходе приготовления этого завтрака.

Рецепт шакшуки на завтрак.

Обжаривать овощную смесь следует 5-7 минут, затем добавить щепотку зиры, 3 яйца и 100 г сыра фета.

«Тушите шакшуку 7-10 мин, добавьте в готовое блюдо измельченную петрушку и наслаждайтесь», - говорил Евгений Клопотенко о последних шагах в приготовлении этого вкусного завтрака из яиц.

Рецепт шакшуки на завтрак.

Шакшука – это блюдо из яиц, пожаренных в соусе из помидоров, перца чили и лука. Специи (соль, перец, кумин) добавляются по желанию. Страной происхождения шакшуки считается Тунис.

Рецепт шакшуки на завтрак.

Тунисские повара добавляли в шакшуку сердцевину артишоков, картофель и бобы. Поскольку яйца являются основным ингредиентом, шакшука часто подается на завтрак, но, например, в Израиле также популярна как ужин.

Последние новости Украины:

Как вкусно запечь редиску: рецепт, который изменит представление об этом овоще.

Евгений Клопотенко дал отличный рецепт блюда из молодой капусты.

Как приготовить яйца на завтрак еще вкуснее: Лиза Глинская поделилась невероятным рецептом.