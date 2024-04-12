Этот рецепт салата с пекинской капустой очень простой, а само блюдо получается вкусным и легким – вам захочется готовить каждый раз, ожидая гостей.

Появление этого салата с пекинской капустой станет радостью как для членов семьи, так и для друзей.

Легкий, вкусный, хрустящий – именно такой, каким должен быть салат из пекинской капусты.

А главное – его приготовление займет совсем мало времени.

Рецептом салата «Морской бриз» поделилась фудблогер Наталья Азарчик. И для него нужны такие ингредиенты: яйца - 6шт., крабовое мясо или палочки 200г, пекинская капуста 100-150г, консервированная кукуруза – 1 баночка, свежий огурец – 1 шт., майонез, а также соль и перец .

Рецепт вкусного салата с пекинской капустой "Морской бриз".

Отваренные яйца следует измельчить кубиками, а крабовое мясо или палочки разобрать на волокна или мелко нарезать. Пекинскую капусту нужно нашинковать, а свежайший огурец порезать полукольцами. Теперь добавляем в ингредиенты консервированную кукурузу, соль и перец по вкусу и заправляем майонезом. Перемешиваем и салат «Морской бриз» с пекинской капустой можно подавать на стол!

«Я такой уж лет из 10 делаю, но не знала что он называется морской бриз, он у меня на каждые праздники, очень быстро съедается»,

«А я еще добавляю копченый окорок и огурец кубиком»,

«Вкусный салат!» , – комментировали рецепт подписчицы на страницу фудблогера.

Рецепт вкусного салата с пекинской капустой "Морской бриз".

Отметим, что салат «Морской бриз» также готовят с морепродуктами – креветками, кальмарами, мидиями. Также добавляют ананасы.

Пекинскую капусту также нужно нашинковать, а консервированные ананасы измельчить кубиками.

Кальмары отварить, почистить и порезать кольцами, креветки почистить, мидии разморозить и перебрать.

Заправляют салат майонезом.

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