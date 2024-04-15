Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась простым, быстрым и невероятно вкусным рецептом кекса с курицей, грибами и кабачком.
Чтобы приготовить соленый закусочный кекс, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская взяла следующие ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.
- лук - 1 большой
- шампиньоны - 200 г
- куриное филе – 400 г
- яйца – 4 шт.
- сметана 10% - 200 г
- соль и перец – по вкусу
- мука – 120 г
- разрыхлитель - 8 г
- растительное масло для жарки
- сливочное масло для смазки формы
Нарезаем лук, кабачок, грибы и курицу небольшими кусочками.
Сначала на разогретой сковороде с растительным маслом "Мастер Шеф" Елизавета Глинская обжаривает грибы и лук. Далее добавляем курицу и кабачок, на этом же этапе можно добавить соль и перец. Жарим все вместе еще примерно 5 минут.
Готовую начинку "Мастер Шеф" Елизавета Глинская оставляет, чтобы она немного остыла. Лишнюю жидкость сливаем.
Чтобы приготовить тесто для кекса, сначала смешиваем до однородности яйца и сметану. Добавляем муку с разрыхлителем и солью, снова вымешиваем все до однородности. А в конце смешиваем готовое тесто и начинку.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская взяла форму размером 24х24 см. На дно формы стелим пергамент, а бортики смазываем сливочным маслом. Равномерно выкладываем нашу смесь для кекса и отправляем его выпекаться в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-35 минут.
Подавать такой кекс "Мастер Шеф" Елизавета Глинская советует как закуску, уже охлажденным.
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