Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила украинцам рецепт вкуснейшего закусочного кекса.

Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась простым, быстрым и невероятно вкусным рецептом кекса с курицей, грибами и кабачком.

Чтобы приготовить соленый закусочный кекс, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская взяла следующие ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

лук - 1 большой

шампиньоны - 200 г

куриное филе – 400 г

яйца – 4 шт.

сметана 10% - 200 г

соль и перец – по вкусу

мука – 120 г

разрыхлитель - 8 г

растительное масло для жарки

сливочное масло для смазки формы

Нарезаем лук, кабачок, грибы и курицу небольшими кусочками.

Сначала на разогретой сковороде с растительным маслом "Мастер Шеф" Елизавета Глинская обжаривает грибы и лук. Далее добавляем курицу и кабачок, на этом же этапе можно добавить соль и перец. Жарим все вместе еще примерно 5 минут.

Готовую начинку "Мастер Шеф" Елизавета Глинская оставляет, чтобы она немного остыла. Лишнюю жидкость сливаем.

Чтобы приготовить тесто для кекса, сначала смешиваем до однородности яйца и сметану. Добавляем муку с разрыхлителем и солью, снова вымешиваем все до однородности. А в конце смешиваем готовое тесто и начинку.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская взяла форму размером 24х24 см. На дно формы стелим пергамент, а бортики смазываем сливочным маслом. Равномерно выкладываем нашу смесь для кекса и отправляем его выпекаться в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-35 минут.

Подавать такой кекс "Мастер Шеф" Елизавета Глинская советует как закуску, уже охлажденным.

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