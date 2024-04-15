Военнослужащие, ветераны войны, а также родственники погибших и без вести пропавших получат единовременное пособие в размере 5 тысяч гривен в Торчинской общине Луцкого района, Волынской области. Чтобы получить эту помощь, нужно подать четыре документа.

Сначала, необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения и представить оригиналы или копии следующих документов: паспорт гражданина Украины (или ID-карту с документом о регистрации места жительства), регистрационный номер учетной карты налогоплательщика, сведения об открытом карточном счете в банковском учреждении, и справку призыв по мобилизации или удостоверение участника боевых действий.

Отдел социальной защиты населения расположен по адресу ул. 82, город Торчин.

В случае возникновения вопросов, можно обращаться по телефону: +380663829985.

Источник: Торчинское общество

Ранее Politeka также писала о том, что некоторым украинцам выплатят пособие. Речь идет о сумме 6600 гривен, которую распределят на три месяца. То есть каждый месяц люди будут получать по 2200 гривен. Начислить такие выплаты могут тем, кто зарегистрируется в программе гуманитарной организации из Франции, ACTED и будет соответствовать условиям этой программы.

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