Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила украинцам рецепт невероятно вкусного и красивого десерта на основе блинов.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская решила приготовить сладкие шпинатные блинчики и подала их вместе с ягодами, а также простым, но очень вкусным кремом Шантайи.
Чтобы приготовить мягкие и нежные шпинатные блины, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет (в расчете на 8 блинов):
- молоко - 250 мл
- яйцо - 1 шт.
- мука - 100 г
- растительное масло - 10 мл
- сахар - 10 г
- соль - щепотка
- свежий шпинат - 50 г
Для приготовления крема Шантайи нам понадобятся:
- сливки (от 30%) - 150 г
- сахарная пудра - 20 г
- маскарпоне - 50 г
Также "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использовала для украшения свежие ягоды + немного сахарной пудры (10-15 г).
Листья шпината "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предварительно промывает и просушивает, а затем вместе с молоком, яйцом, растительным маслом, сахаром и солью перебивает погружным блендером до однородной массы. В конце добавляем муку, снова пербиваем блендером - и тесто для блинов готово.
Жарим шпинатные блины, как и обычные, на разогретой сковороде на среднем огне с обеих сторон. Готовые блины слегка смазываем растопленным сливочным маслом.
Для приготовления крема Мастер Шеф" Елизавета Глинская просто взбивает сливки с сахарной пудрой и маскарпоне до стойких пиков. Ягоды моем, при необходимости нарезаем смешиваем с сахарной пудрой. Подаем блины вместе с кремом и ягодами.
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