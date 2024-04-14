Бывшая звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила оригинальную идею пирога, на приготовление которого вы потратите 5 минут, а остальное сделает духовка.

Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила украинцам рецепт невероятно вкусного и красивого десерта на основе блинов.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская решила приготовить сладкие шпинатные блинчики и подала их вместе с ягодами, а также простым, но очень вкусным кремом Шантайи.

Чтобы приготовить мягкие и нежные шпинатные блины, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет (в расчете на 8 блинов):

молоко - 250 мл

яйцо - 1 шт.

мука - 100 г

растительное масло - 10 мл

сахар - 10 г

соль - щепотка

свежий шпинат - 50 г

Для приготовления крема Шантайи нам понадобятся:

сливки (от 30%) - 150 г

сахарная пудра - 20 г

маскарпоне - 50 г

Также "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использовала для украшения свежие ягоды + немного сахарной пудры (10-15 г).

Листья шпината "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предварительно промывает и просушивает, а затем вместе с молоком, яйцом, растительным маслом, сахаром и солью перебивает погружным блендером до однородной массы. В конце добавляем муку, снова пербиваем блендером - и тесто для блинов готово.

Жарим шпинатные блины, как и обычные, на разогретой сковороде на среднем огне с обеих сторон. Готовые блины слегка смазываем растопленным сливочным маслом.

Для приготовления крема Мастер Шеф" Елизавета Глинская просто взбивает сливки с сахарной пудрой и маскарпоне до стойких пиков. Ягоды моем, при необходимости нарезаем смешиваем с сахарной пудрой. Подаем блины вместе с кремом и ягодами.

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