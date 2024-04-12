Телеведущая канала «1+1» Маричка Падалко показала, как быстро приготовить полезный и вкусный завтрак, который надолго наполнит энергией.

Звезда канала «1+1» Маричка Падалко, рассказывая об этом рецепте завтрака, отметила, что его можно приготовить буквально за минуту.

«А Вы знали, как за минуту можно приготовить завтрак, чтобы сразу – и «белок», и побольше зелени, особенно когда нет времени отдельно нарезать салат?», – обратилась Маричка Падалко к подписчикам на свою страницу в Инстаграм.

Рецепт быстрого завтрака из яиц.

По ее словам, такой завтрак из яиц (scrambled eggs) и зелени она съела почти так же быстро, как приготовила.

«Сытая и на сладкое меньше тянет», - заверила Маричка Падалко.

Для полезного и быстрого завтрака Маричка Падалко поджарила три яйца и засыпала их слоем рукколы. Перемешала лопаткой, добавила специи и выложила на тарелку.

«Аппетитно!»,

«Надо попробовать»,

«Люблю такое блюдо с луком»,

«Сделаю на завтрак. Спасибо за хорошую идею»,

«Завтра и себе так приготовлю»,

«Идеальный завтрак»,

«Очень вкусно и сытно»,

«Очень полезно и сытно» , – комментировали рецепт завтрака подписчики на страницу Марички Падалко.

Рецепт быстрого завтрака из яиц.

Отметим, что яичницу скрэмбл готовят по-разному. Кто-то взбивает яйца на сковороде, как это и сделала Маричка Падалко, а кто-то заранее в миске.

В первом варианте яйца необходимо вбить в сковороду на горячее сливочное масло и взбивать их вилкой, а не венчиком. Венчик часто дает пену, а в скрэмбле ее не должно быть. Солим и перчим яйца в конце.

Последние новости Украины:

Как приготовить яйца на завтрак еще вкуснее: рецепт от Лизы Глинской.

Евгений Клопотенко поделился рецептом завтрака, который станет любимым: бюджетный и полезный.

Ольга Сумская продемонстрировала лучший завтрак всего из трех ингредиентов.