Звезда канала «1+1» Маричка Падалко, рассказывая об этом рецепте завтрака, отметила, что его можно приготовить буквально за минуту.
«А Вы знали, как за минуту можно приготовить завтрак, чтобы сразу – и «белок», и побольше зелени, особенно когда нет времени отдельно нарезать салат?», – обратилась Маричка Падалко к подписчикам на свою страницу в Инстаграм.
Рецепт быстрого завтрака из яиц.
По ее словам, такой завтрак из яиц (scrambled eggs) и зелени она съела почти так же быстро, как приготовила.
«Сытая и на сладкое меньше тянет», - заверила Маричка Падалко.
Для полезного и быстрого завтрака Маричка Падалко поджарила три яйца и засыпала их слоем рукколы. Перемешала лопаткой, добавила специи и выложила на тарелку.
«Аппетитно!»,
«Надо попробовать»,
«Люблю такое блюдо с луком»,
«Сделаю на завтрак. Спасибо за хорошую идею»,
«Завтра и себе так приготовлю»,
«Идеальный завтрак»,
«Очень вкусно и сытно»,
«Очень полезно и сытно» , – комментировали рецепт завтрака подписчики на страницу Марички Падалко.
Рецепт быстрого завтрака из яиц.
Отметим, что яичницу скрэмбл готовят по-разному. Кто-то взбивает яйца на сковороде, как это и сделала Маричка Падалко, а кто-то заранее в миске.
В первом варианте яйца необходимо вбить в сковороду на горячее сливочное масло и взбивать их вилкой, а не венчиком. Венчик часто дает пену, а в скрэмбле ее не должно быть. Солим и перчим яйца в конце.
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