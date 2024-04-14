В этот раз на своей странице в Instagram судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом невероятно сочной и ароматной вырезки в беконе.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- вырезка – 2 шт.
- 50 г сливочного масла
- 140 г бекона
- 3 зубчика чеснока
- 1 ч. л. аджики
- 1 ч.л. соли
Для соуса-маринада "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает мягкое вешковое масло с аджикой, измельченным чесноком и солью, а затем щедро смазывает этой смесью куски мяса.
Вдоль вырезок "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предварительно делает надрезы, чтобы мясо более равномерно смазалось соусом и приготовилось.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво расстилает лист фольги, а сверху лист пергамента. На них выкладываем слой бекона, а внутрь заворачиваем кусочки вырезки, как на видео.
Запекаем этот мясной рулет в разогретой до 180 градусов духовке сперва завернутым в фольгу и пергамент, а затем разрезаем их, открываем мясо и готовим его до румяной корочки.
Ранее "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво также показал, как он готовит свой фирменный гамбургер.
Для этого рецепта шеф-повар берет 200 г говяжьего фарша, 4 слайса сыра чеддер, одну булку для бургера, 10 г сливочного масла, помидор, листья салата айсберг, маринованный огурец, 20 г жареного бекона, соль и перец, 1 ст. майонеза, по 1 ч.л. горчицы и кетчупа, немного сока лайма.
Последние новости Украины:
Очень оригинально и вкусно: рецепт салата от судьи "Мастер Шеф" Хименеса-Браво.
Хименес-Браво дал оригинальный рецепт омлета.
Такую овсянку вы полюбите: Эктор Хименес-Браво поделился вкусным рецептом.