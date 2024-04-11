Во избежание мошенничества необходимо избегать перехода по подозрительным ссылкам, поскольку они могут направить на фишинговые сайты.

Новый вид мошенничества появился в Украине. Он направлен на выманивание денег у пенсионеров. Мошенники, маскируясь под представителей государственных органов, создают в Telegram фальшивые каналы с официальной символикой этих учреждений. Через эти каналы они пытаются получить доступ к личным и финансовым данным пожилых людей. Об этом сообщает Киберполиция.

Указано, что на таких телеграмм-каналах злоумышленники обещают пенсионерам доступ к несуществующим социальным услугам.

Аферисты организуют фейковые телеграммы, имитируя деятельность государственных служб, чтобы выманить конфиденциальные данные от пенсионеров. В этих каналах можно найти фальшивые предложения о помощи и льготах, оформленные под видом официальных сообщений от имени реальных или вымышленных организаций, которые оказывают поддержку пожилым лицам. Мошенники используют жизненные советы как прикрытие для своих обманных действий.

Киберполиция также поделилась образцом сообщения от мошенников, в котором они приглашают присоединиться к вымышленному Клубу пенсионеров, куратором которого является Пенсионный фонд, где делится информация о помощи и льготах для лиц старшего возраста.

Киберполиция советует проверять информацию о социальных услугах на официальном сайте Пенсионного фонда Украины или обращаться в местное отделение ПФ. Дополнительную информацию о помощи социально уязвимым категориям граждан можно получить в Управлении социальной защиты.

Во избежание мошенничества необходимо избегать перехода по подозрительным ссылкам, поскольку они могут направить на фишинговые сайты или на ресурсы с вредоносным программным обеспечением или дезинформацией, заключают правоохранители.

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