Военным Вооруженным силам Украины может быть предоставлена ​​возможность получить сертификат на приобретение автомобиля, как предусмотрено новым законопроектом по мобилизации, который уже получил утверждение от Комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне. Информацию об этом рассказал народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Федиенко.

Согласно этому документу, военнослужащие, подписывающие контракт с Вооруженными силами Украины, будут иметь право получить сертификат на покупку автомобиля.

Отмечается, что у военнослужащих три месяца с момента заключения контракта для использования этого сертификата, который позволит им приобрести авто на сумму 150 тысяч гривен. Однако важно отметить, что сертификат на покупку автомобиля выделяется военнослужащему только один раз после заключения контракта.

Ранее Politeka также писала, что украинцы могут получить по 6 600 гривен. Эта сумма распределяется на три месяца. То есть, каждый месяц украинцам будет поступать по 2 200 гривен. Оказывает такую ​​помощь гуманитарная организация из Франции, ACTED. Получить ее можно только в том случае, если вы отвечаете определенным условиям. Подробнее об условиях и том, в каких областях Украины доступны такие выплаты можно узнать в статье по ссылке .

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