Приближается Пасха, поэтому самое время выбрать рецепт, по которому захочется приготовить паску в этом году, и эти советы от ресторатора и судьи «Мастер Шеф» Эктора Хименеса-Браво могут пригодиться.

Особый праздник, Пасха, все поближе. Этот день принято отмечать в кругу семьи, а на столе обязательно должна быть ароматная паска.

Рецептов пасхи существует множество и ресторатор и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво решил поделиться еще одним на своей странице в Инстаграм.

Для приготовления теста для паски по рецепту Эктора Хименеса-Браво понадобятся следующие ингредиенты: мука – 600 г, яйца (желтки) – 3 шт., молоко – 300 мл, сливочное масло – 180 г, сахар – 180 г, сухие дрожжи – 8 (или 24 г живых дрожжей), соль – 1/2 ч.л., сухофрукты (изюм) – 150 г, апельсин (цедра) – 1 шт., ванильный сахар – 1 ч.л., апельсиновый фреш – 120 мл, крепкий алкоголь (бренди, ром, виски) - 50 гр.

Ход приготовления теста для паски следующий. Сначала Эктор Хименес-Браво советует залить сухофрукты апельсиновым фрешем, добавить крепкий алкоголь и поставить на огонь, вскипятить и проварить.

Рецепт идеального теста для паски.

Теперь следует приготовить опару. В тёплое молоко высыпать дрожжи и сахар, перемешать и поставить в теплое место на 7-10 мин до образования густой дрожжевой шапочки.

«В отдельной миске взбить желтки с солью, сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Добавить размягченное сливочное масло и цедру апельсина, хорошо взбить. В массу добавить подошедшую опару и перемешать», - рассказал Эктор Хименес-Браво о ходе приготовления идеального теста для паски.

Рецепт идеального теста для паски.

Далее, говорит Эктор, необходимо ввести просеянную муку – тесто должно быть, как густая сметана.

Готовое тесто накрыть и поставить в теплое место на 40-60 минут до увеличения в 2 раза.

Затем добавляем сухофрукты, перемешиваем, накрываем плёнкой и оставляем в тепле еще на 30-40 минут.

Рецепт идеального теста для паски.

Формы для выпечки кулича необходимо смазать растительным маслом. Форму следует заполнить тестом на 1/3 и оставить в тепле для подъема на 1 час.

Также Эктор Хименес-Браво рассказал, как выпекать паску. По его словам, это делается в предварительно разогретой до 170 градусов духовке 15 минут, далее следует снизить температуру до 160 и выпекать еще 15 минут. После 20 минут можно накрыть паски фольгой, чтобы не подгорел верх.

Готовность паски судья «Мастер Шеф» советует проверять сухой зубочисткой.

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