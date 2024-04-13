Бывшая звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская заинтересовала рецептом приготовления творожной паски, для которой не нужны дрожжи.

Победительница второго сезона и экс-судья проэкта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась особым рецептом паски на твороге и без дрожжей перед праздниками. Кулинар раскрыла секреты, как лучше всего подготовить все и как сделать вкусную глазурь.

Ингредиенты:

200 г творога (9%)

100 г размягченного сливочного масла (½ пачки)

100 г сахара (4 ст.л. с горкой)

2 яйца

150 г муки (6 ст.л. с горкой)

8 г разрыхлителя (0,5 ст.л.)

70 г вяленой вишни

Ягодная глазурь:

60 г ягодного пюре (2 ст.л. с горкой)

120 г сахара (5 ст.л.)

5 г желатина + 25 мл воды (1 ч.л. + 5 ч.л.)

Классическая белковая глазурь:

120 г сахарной пудры (5 ст.л.)

30 г белка (1 шт.)

Лимонная кислота (щепотка)

Приготовление:

Основа: Взбейте масло, добавьте сахар и перемешайте. Затем добавьте яйца и снова перемешайте, делится "Мастер Шеф" Глинская. Перетрите творог через мелкое сито, добавьте творог к основной массе и перемешайте. Перемешайте муку и разрыхлитель, добавьте к творожной массе, снова перемешайте. Разрежьте вяленую вишню пополам, добавьте в тесто и перемешайте.

Выпекание: Разложите тесто в формы до половины и отправьте выпекаться в разогретую до 170 градусов духовку на 35-40 минут, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Глазурь:

Ягодная глазурь: Замочите желатин в воде, оставьте набухать на 10-15 минут. Смешайте ягодное пюре с сахаром, поставьте на маленький огонь и прогрейте, чтобы сахар растаял. Добавьте набухший желатин, перемешайте, делится " Мастер Шеф" Глинская. Взбейте массу на высоких оборотах до полного остывания. Покройте паски тонким слоем глазури, задекорируйте вяленой вишней и сухоцветами. Оставьте подсыхать на 8-9 часов.

Классическая белковая глазурь: Смешайте все ингредиенты и взбейте миксером или комбайном. Покройте паски тонким слоем глазури и оставьте на 20-30 минут при комнатной температуре, чтобы она подсохла.

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