Победительница одного из сезонов и экс-судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как вкусно и необычно можно приготовить цветную капусту.

Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом оригинальной закуски из цветной капусты.

Звезда "Мастер Шеф" показала, как приготовить цветную капусту под сырным соусом. Для этого Елизавета Глинская берет примерно 500 г цветной капусты, хорошо промывает ее, разбирает на соцветия, выкладывает в форму для запекания, добавляет соль по вкусу и отправляет в разогретую до 190 градусов духовку на 15 минут.

Для приготовления сырного соуса "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты:

молоко (теплое) - 200 г

мука - 10 г

масло сливочное - 30 г

сыр твердый - 100 г

паприка (копченая или обычная) - 1 ч.л.

соль по вкусу

Также нам понадобится зелень (петрушка или кинза) для декора.





Чтобы приготовить сырный соус, сперва "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает растопленное сливочное масло и муку. Далее добавляем копченую паприку, молоко и снова перемешиваем.

Ставим эту смесь на огонь, доводим ее до кипения, постоянно помешивая, и даем ей покипеть еще 30-40 секунд. Снимаем с плиты, добавляем мелко натертый сыр и перемешиваем. Снова ставим на плиту, доводим состояния, когда сыр полностью растопится, добавляем соль по вкусу и убираем с огня.

В конце "Мастер Шеф" Елизавета Глинская просто смешивает запеченную цветную капусту с сырным соусом и для подачи украшает блюдо мелко нарезанной петрушкой или кинзой.

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