Известная украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская подарила еще одну идею вкуснейшего завтрака, который готовится быстро.

Так Ольга Сумская предлагает приготовить завтрак из лаваша, пишет Politeka.net.

«Сегодня у нас на завтрак оригинальный лаваш», – подчеркнула Сумская в эфире программы «Вкус дня» .

И для приготовления такого завтрака понадобятся следующие ингредиенты: лаваш круглый – 2 шт, ветчина – 50 г, помидоры черри – 50 г, сыр фета – 100 г, твердый сыр – 50 г, майонез – 2 ст.л, зелень – по вкусу.

Помидоры нарезаем пополам, а сыр фета – тоненькими слайсами.

«Кстати, слво фета с итальянского переводится, как ломтик сыра. А в классическом его варианте используется овечье молоко, иногда можно встретить и козье», - рассказала Ольга Сумская, готовя завтрак.

Рецепт быстрого завтрака.

Твердый сыр натираем на крупной терке, а зелень измельчаем.

Круглый лаваш Ольга Сумская дорезала до середины и смазала немного майонезом.

«Далее самое интересное – выкладываю начинку равными секторами. В один сектор я выкладываю ветчину, во второй сектор – фета с зеленью, в третий выкладываю помидоры. И напоследок – сыр твердый», - прокомментировала Ольга Сумская ход приготовления завтрака.

Рецепт быстрого завтрака.

Включаем сковороду и смазываем сковороду растительным маслом. Следующий шаг – складываем лаваш так, чтобы сектора с начинками оказались друг на друге.

«Уже сковорода хорошо разогрета. Выкладываю лаваш и обжариваю с обеих сторон», - рассказала Ольга Сумская.

Выложив готовый лаваш к завтраку на тарелку, актриса отметила, что получилось очень вкусно и красиво.

«Наш быстрый завтрак из лаваша готов!», - подчеркнула телеведущая и актриса.

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