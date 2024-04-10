Из молодой капусты готовить можно не только салаты, но и другие вкусные и полезные блюда, об одном из которых и рассказал известный ресторатор и победитель «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко.

Рассказывая об этом блюде из молодой капусты, Евгений Клопотенко отметил, что салаты – это очень хорошо, но есть другие способы ее приготовления.

Например, молодую капусту можно испечь.

«Ничего более нежного и одновременно хрустящего ваш рот еще не видел», - заверил Евгений Клопотенко на своей странице в Инстаграм.

По словам ресторатора, приготовление запеченной молодой капусты следует начать с того, чтобы избавиться от верхних листиков и разрезать головку на четверти.

Как вкусно приготовить молодую капусту.

Следующий шаг – выкладываем капусту в форму разрезами вверх, поливаем растительным маслом (Клопотенко выбрал оливковое масло) и ставим в духовку.

Молодую капусту Евгений Клопотенко советует запекать 25-30 минут при 180 градусах.

Как вкусно приготовить молодую капусту.

А в это время можно приготовить соус. Евгений Клопотенко предлагает смешать 200г густого натурального йогурта с 1ч.л. американской горчицы и 1ч.л. французской горчицы в зернах.

«Потом, когда капуста испечется, то дадите ей немного остыть, польете соусом и посыпьте нарезанными маринованными огурцами. Перец по вкусу», – рассказал ресторатор о финальных шагах в приготовлении запеченной молодой капусты.

Этот рецепт блюда из молодой капусты очень понравился многим подписчикам на страницу Евгения Клопотенко.

В комментариях пользователи соцсетей отмечают, что получилось очень вкусно и оригинально, и делятся своими лайфхаками по приготовлению запеченной молодой капусты.

«Очень круто получилось, спасибо за рецепт! В соус добавила еще чеснок и фету»,

«Вкусно»,

«Получилось очень вкусно»,

«Женя, по нашему вкусу добавили в соус паприку, цитрусовый соевый соус, густой соус терияки. Вкуснее!» .

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