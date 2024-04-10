Рассказывая об этом блюде из молодой капусты, Евгений Клопотенко отметил, что салаты – это очень хорошо, но есть другие способы ее приготовления.
Например, молодую капусту можно испечь.
«Ничего более нежного и одновременно хрустящего ваш рот еще не видел», - заверил Евгений Клопотенко на своей странице в Инстаграм.
По словам ресторатора, приготовление запеченной молодой капусты следует начать с того, чтобы избавиться от верхних листиков и разрезать головку на четверти.
Как вкусно приготовить молодую капусту.
Следующий шаг – выкладываем капусту в форму разрезами вверх, поливаем растительным маслом (Клопотенко выбрал оливковое масло) и ставим в духовку.
Молодую капусту Евгений Клопотенко советует запекать 25-30 минут при 180 градусах.
Как вкусно приготовить молодую капусту.
А в это время можно приготовить соус. Евгений Клопотенко предлагает смешать 200г густого натурального йогурта с 1ч.л. американской горчицы и 1ч.л. французской горчицы в зернах.
«Потом, когда капуста испечется, то дадите ей немного остыть, польете соусом и посыпьте нарезанными маринованными огурцами. Перец по вкусу», – рассказал ресторатор о финальных шагах в приготовлении запеченной молодой капусты.
Этот рецепт блюда из молодой капусты очень понравился многим подписчикам на страницу Евгения Клопотенко.
В комментариях пользователи соцсетей отмечают, что получилось очень вкусно и оригинально, и делятся своими лайфхаками по приготовлению запеченной молодой капусты.
«Очень круто получилось, спасибо за рецепт! В соус добавила еще чеснок и фету»,
«Вкусно»,
«Получилось очень вкусно»,
«Женя, по нашему вкусу добавили в соус паприку, цитрусовый соевый соус, густой соус терияки. Вкуснее!» .
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