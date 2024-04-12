Победительница второго сезона и экс-судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилася рецептом вкусных и необычных марокканских блинов багрир (Baghrir).

Ці млинці невеликого розміру, готуються лише з одного боку та мають приємну губчасту структуру, завдяки якій вбирають увесь соус.

Для приготовления блинов багрир "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты:

  • мука пшеничная - 120 г
  • манная крупа - 250 г
  • сахар - 20 г
  • соль - на кончике ножа
  • сухие дрожжи - 5 г
  • разрыхлитель - 8 г
  • вода - 500 мл

Рецепт рассчитан на 20 блинов диаметром примерно 10-12 сантиметров. Подавать их "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предлагает с соусом, для приготовления которого нам понадобятся:

  • сливочное масло - 100 г
  • мед - 100г
  • корица - по желанию

Елизавета Глинская

Чтобы приготовить тесто для блинов, сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает муку с манкой, сахаром, солью, дрожжами и разрыхлителем. К сухим ингредиентам добавляем едва теплую воду и хорошо вымешиваем тесто.

Готовое тесто оставляем подходить, накрыв пленкой или полотенцем – на 30-40 минут в теплом месте. После этого перемешиваем тесто и начинаем жарить блины.

Елизавета Глинская

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская жарит блины багрир только с одной стороны на разогретой сковороде, включая огонь немного больше среднего. Готовность блинов определяем по тому, что тесто сверху становится матовым и перестает блестеть.

Готовые блины багрир "Мастер Шеф" Елизавета Глинская подает с соусом, для приготовления которого просто смешивает до однородности горячее сливочное масло с медом и корицей.

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