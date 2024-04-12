Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить невероятные губчатые блины, которые удивят семью и гостей.

Победительница второго сезона и экс-судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилася рецептом вкусных и необычных марокканских блинов багрир (Baghrir).

Ці млинці невеликого розміру, готуються лише з одного боку та мають приємну губчасту структуру, завдяки якій вбирають увесь соус.

Для приготовления блинов багрир "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты:

мука пшеничная - 120 г

манная крупа - 250 г

сахар - 20 г

соль - на кончике ножа

сухие дрожжи - 5 г

разрыхлитель - 8 г

вода - 500 мл

Рецепт рассчитан на 20 блинов диаметром примерно 10-12 сантиметров. Подавать их "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предлагает с соусом, для приготовления которого нам понадобятся:

сливочное масло - 100 г

мед - 100г

корица - по желанию

Чтобы приготовить тесто для блинов, сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает муку с манкой, сахаром, солью, дрожжами и разрыхлителем. К сухим ингредиентам добавляем едва теплую воду и хорошо вымешиваем тесто.

Готовое тесто оставляем подходить, накрыв пленкой или полотенцем – на 30-40 минут в теплом месте. После этого перемешиваем тесто и начинаем жарить блины.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская жарит блины багрир только с одной стороны на разогретой сковороде, включая огонь немного больше среднего. Готовность блинов определяем по тому, что тесто сверху становится матовым и перестает блестеть.

Готовые блины багрир "Мастер Шеф" Елизавета Глинская подает с соусом, для приготовления которого просто смешивает до однородности горячее сливочное масло с медом и корицей.

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