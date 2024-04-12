Победительница второго сезона и экс-судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилася рецептом вкусных и необычных марокканских блинов багрир (Baghrir).
Ці млинці невеликого розміру, готуються лише з одного боку та мають приємну губчасту структуру, завдяки якій вбирають увесь соус.
Для приготовления блинов багрир "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты:
- мука пшеничная - 120 г
- манная крупа - 250 г
- сахар - 20 г
- соль - на кончике ножа
- сухие дрожжи - 5 г
- разрыхлитель - 8 г
- вода - 500 мл
Рецепт рассчитан на 20 блинов диаметром примерно 10-12 сантиметров. Подавать их "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предлагает с соусом, для приготовления которого нам понадобятся:
- сливочное масло - 100 г
- мед - 100г
- корица - по желанию
Чтобы приготовить тесто для блинов, сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает муку с манкой, сахаром, солью, дрожжами и разрыхлителем. К сухим ингредиентам добавляем едва теплую воду и хорошо вымешиваем тесто.
Готовое тесто оставляем подходить, накрыв пленкой или полотенцем – на 30-40 минут в теплом месте. После этого перемешиваем тесто и начинаем жарить блины.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская жарит блины багрир только с одной стороны на разогретой сковороде, включая огонь немного больше среднего. Готовность блинов определяем по тому, что тесто сверху становится матовым и перестает блестеть.
Готовые блины багрир "Мастер Шеф" Елизавета Глинская подает с соусом, для приготовления которого просто смешивает до однородности горячее сливочное масло с медом и корицей.
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