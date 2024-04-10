Если вы ищете проверенный рецепт ароматной, вкусной и воздушной паски на Пасху – это именно то, что вам нужно.

Этот рецепт паски на желтках не новый, проверенный годами и достаточно простой, так что не требует особых кулинарных навыков.

Рецептом паски на желтках по рецепту наших бабушек поделилась блоггер из Черновцов Кристина Булезюк.

Для опары понадобятся следующие ингредиенты: молоко – 250 мл (темп 30-35°С), дрожжи – 30 гр., сахар – 1 ст.л. (из общей массы), мука – 4 ст.л. (из общей массы).

«Оставляем подниматься в теплом месте на 30 минут», – объяснила ход приготовления паски на желтках Кристина.

Для теста понадобятся желтки – 5 шт., сахар – 150 гр. (общее количество), ванилин – 1 пакетик = 1,5 гр., сливочное масло – 100 гр. (его необходимо растопить и охладить до 35 С), масло – 20 гр. (1,5 ст.л) + для смазки рук и миски, сметана 20% – 40 гр., цедра 1 апельсина – 1 ст.л., соль – ½ ч.л., мускатный орех – ¼ ч.л. , мука – 500 гр. (общее количество).

А также по желанию куркума 1/3 ч.л. и изюм или цукаты. Будет еще вкуснее, если на ночь их замочить в роме.

Как приготовить лучшую паску на желтках.

Для глазури к паске на желтках понадобятся белок – 1 шт, сахарная пудра – 80 гр., лимонный сок – 1 ч.л.

«Вес теста = 1350 гр. 4 формы диаметром по 11 см.», – уточнила кулинар.

Во время приготовления опары все составляющие должны быть обязательно теплыми – оставляем расти на 30 минут.

Как приготовить лучшую паску на желтках.

Как приготовить лучшую паску на желтках.

Теперь взбиваем желтки с сахаром, добавляем пряности, растопленное масло, цедру одного апельсина, соль, все смешиваем и вливаем в смесь уже поднявшуюся опару.

Далее постепенно добавляем просеянную муку и замешиваем тесто 25-30 минут вручную до эластичности и оставляем расти. Тесто поднялось в 2 раза – добавляем цукаты, снова замес 10 мин. и снова в теплое место подниматься.

Выкладываем тесто в формы и оставляем чтобы поднялось в третий раз



«Итак: Первый подъем = 50-60 мин. Второй подъем = 50-60 мин. Подъем в формах = 50-60 мин.

Выпекаем: 1. при темп. 170°С – 25 мин. 2. при темп. 175°С – еще 8-10 мин.», - объяснила Кристина Булезюк секреты приготовления паски на желтках.

Готовые паски следует украсить глазурью.

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