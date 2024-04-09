Салат с молодой капустой, который одним из первых появляется в рационе после холодной зимы, может быть не только полезным и вкусным, но и очень ярким.

А все благодаря ингредиентам, прекрасно сочетающимся с молодой капустой. Рецептом яркого салата с курицей и овощами по мотивам греческого «Гироса» поделилась автор кулинарных книг в Украине и Польше – Виктория Попин.

«Гирос – это греческая интерпретация кебаба, который в свое время принесли османы на те земли. В Греции, мясо, часто приправленное смесью специй, с раскаленных вертелов срезается тонкими полосками, укладывается в хлеб пита или на него и заворачивается вместе с овощами и соусом цацики или другими соусами, «западными», майонезом и кетчупом», - пояснила кулинар на своей странице в Инстаграм.

Рецепт салата с молодой капустой, который украсит стол.

Салат, отметила кулинар, иной, но тоже интересный и вкусный. И его приготовление происходит следующим образом: 2 средние куриные грудки необходимо порезать порционными кусочками, 300 г помидоров черри следует разрезать каждую пополам, а 300 г молодой капусты или 250 граммов салата айсберг, порубить, посолить и помять.

В салат добавляем 300 г консервированной кукурузы, а также 300 консервированных огурцов, которые нужно не слишком мелко порезать. Также добавляем 1 небольшой красный лук – его следует порезать «перьями» и горсть микрогрина по вкусу.

Также автор кулинарных книг предлагает приготовить для этого салата, а именно для обжарки курицы, смесь специй. Для этого понадобится 1,5 ч.л. паприки, ½ ч.л. молотого черного перца, ½ ч.л. молотого кумина, ¼ ч.л. молотой корицы, ½ ч.л. сушеного тимьяна, 1 ч.л. сушеного орегано, 1 ч.л. гранулированного чеснока, соль по вкусу.

Рецепт салата с молодой капустой, который украсит стол.

Особый вкус этому салату из молодой капусты дарит соус. Его кулинар предлагает приготовить из следующих ингредиентов: 80 г майонеза, 80 г натурального йогурта, 100 г кетчупа, 80 мл жидкости из маринования огурцов.

Рецепт салата с молодой капустой, который украсит стол.

Все ингредиенты для соуса просто совмещаем в небольшой посуде.

«В глубокой миске смешать специи с солью, тщательно перемешать и добавить кусочки курицы. Перемешать. На среднем огне, на растительном масле, пожарить до готовности курицу. На дно глубокой салатной миски выложить кусочки курицы и сверху лук. Полить 1/3 соуса и накрыть маринованными огурцами. Сверху выложить кукурузу и помидорки черри. Полить салат еще 1/3 соуса и накрыть сверху посоленной капустой. Салат полить остальной заправкой и посыпать, по желанию, микрозеленью», - рассказала Виктория Попин о последних шагах в приготовлении салата с молодой капустой.

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