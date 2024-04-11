Бывшая звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась, как сделать простой, но очень вкусный пирог с сырным тестом.

Победительница второго сезона и экс-судья проэкта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила приготовить пирог с абрикосами и мягким сырным тестом, благодаря которому десерт раскрывается по-новому.

Для сырного теста:

120 г сливочного масла (комнатной температуры)

250 г кисломолочного творога (жирностью 5%)

ванильный сахар

100 г яиц (2 шт.)

100 г сахара (4 ст. л.)

8 г разрыхлителя (2 ч. л.)

220 г муки (11 ст. л. без горки)

Для абрикосовой начинки:

400 г абрикосов

30 г сахара (1 ст. л. с горкой + 1 ч. л.)

1 апельсин (средний)

20 г кукурузного крахмала (2 ст. л.)

Инструкции:

Приготовление теста:

В миске смешайте мягкое сливочное масло, кисломолочный творог, ванильный сахар и яйца, делится "Мастер Шеф" Глинская. Добавьте сахар и разрыхлитель, затем постепенно добавьте муку и замесите мягкое тесто.

Заверните тесто в пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.

Приготовление начинки:

Абрикосы разрежьте пополам, удалите косточки и нарежьте их кубиками.

"Мастер Шеф" Глинская делится, смешайте абрикосы с сахаром, соком и цедрой апельсина, а также кукурузным крахмалом.

Сборка и выпечка:

Разогрейте духовку до 180°C.

Разделите тесто на две части: одну для дна, другую для верха. Раскатайте большую часть теста и выложите его в форму для выпечки, образуя бортики.

Выложите на тесто абрикосовую начинку.

Раскатайте вторую часть теста и нарежьте ее полосками или кусочками. Уложите их на начинку, создавая решетку или узор, советует "Мастер Шеф" Глинская. Поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте около 35-40 минут, пока корочка не станет золотистой.

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