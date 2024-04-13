Актриса и известная телеведущая Ольга Сумская поделилась рецептом пасхальной паски, от которого в восторге – он простой, но результат будет роскошным.

Говоря об этом рецепте паски без дрожжей, Ольга Сумская отмечала, что он «просто чудесный» и лично она в восторге.

«Тесто очень легкое в приготовлении», - уверяла Ольга Сумская на своей странице в Facebook.

По словам актриса, паска по этому рецепту получится пышной, праздничной, сладкой и очень вкусной.

«Делюсь рецептиком с удовольствием», - подчеркнула Ольга Сумская.

Итак, ход приготовления паски без дрожжей по рецепту Ольги Сумской следующий: сначала миксером взбиваем 5 яиц с сахаром (200гр) в пену. На это уйдет 3-4 минуты.

Далее добавляем теплое молоко (180 гр), мягкое сливочное масло (230 гр) и продолжаем взбивать на низких оборотах.

«Масло немного сбежится, но не обращаем внимания, так должно быть», – предупреждала Ольга Сумская.

Следующий шаг в приготовлении паски – муку (440гр) смешиваем с маленькой пачкой разрыхлителя (12гр) и добавляем к взбитым яйцам. Но частями и медленно сбивая миксером.

Простой рецепт паски без дрожжей.

Простой рецепт паски без дрожжей.

Далее к тесту добавляем потертую цедру одного лимона, цукаты и аккуратно все перемешиваем.

Теперь перекладываем тесто в бумажные или обычные формы чуть больше половины.

Металлические формы для паски, напоминает Ольга Сумская, необходимо смазать маслом.

Выпекаем паски 40-45 мин при темп.180.

Ну а дальше украшаем паски глазурью и сухофруктами – как кому захочется.

Простой рецепт паски без дрожжей.

Простой рецепт паски без дрожжей.

Отметим, что к паске можно приготовить белковую глазурь. Для этого понадобятся сахарная пудра – 100-120 гр., яичный белок – 1 шт. (яйцо должно быть холодным), лимонная кислота – 2 г или 1 ч.л. сока лимона.

Белок сбиваем миксером сначала на маленькой скорости, а затем на большой. В процессе взбивания добавляем лимонный сок и всыпаем по 1 ложке пудры.

Взбивать следует, пока смесь не станет однородной, гладкой и блестящей. Украшаем паску сразу, пока глазурь не засохла.

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