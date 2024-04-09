По словам специалистов, данные советы могут помочь вернуть вам утерянную или украденную технику, а также обезопасят вас от возможных повторных эпизодов в будущем.

Современные телефоны стали не только средством общения, но и хранилищем большого количества важных данных. Мы используем их для хранения документов, получения услуг в банках, совершения покупок в интернете и многого другого.

Однако что делать, если телефон украли или его украли? Куда об этом сообщить? Как удаленно заблокировать устройство? В случае потери мобильного телефона Госспецсвязь рекомендует выполнить следующие действия:

Сообщите оператору о краже, чтобы заблокировать SIM-карту.

Киевстар: позвоните по номеру 466 (внутри сети Киевстар) или 0800-300-466 из других номеров.

Vodafone: подайте заявку, позвонив по номеру 222 (бесплатно из номера Vodafone Украина) или 0 800 400 222 (бесплатно со всех сетей в Украине).

lifecell: позвоните в информационно-консультационный центр по номеру 5433 (бесплатно с любого номера lifecell) или 0800 20 5433 (бесплатно со стационарных номеров). Или воспользуйтесь системой самообслуживания "Мой lifecell" или обратитесь в центр обслуживания абонентов.

Обратите внимание: операторы обычно просят предоставить дополнительную информацию, такую как PUK-код или номера, на которые вы чаще всего звонили. Имейте это под рукой.

Смените пароли. Смените, по возможности, пароли ко всем своим аккаунтам (Google, соцсети, онлайн-банкинг, "Дія" и другие) через другое устройство.

Заблокируйте банковские карты. Обратитесь в банк, чтобы заблокировать банковские карты, на которых есть деньги и установлены кредитные лимиты, чтобы злоумышленники не смогли воспользоваться вашими финансами.

Обратитесь в полицию и предупредите родственников, друзей, знакомых. Обратитесь в полицию с соответствующим заявлением. Также предупредите друзей о том, что лишились телефона: перестрахуйтесь на случай, если злоумышленники начнут действовать от вашего имени.

Меры, которые лучше предпринять заранее:

Найдите PUK-код от SIM-карты.

Запишите IMEI телефона в надежном месте.

Установите резервный номер для восстановления учетной записи, где это возможно.

Создавайте резервные копии всех важных данных.

Привяжите номер телефона к паспорту.

Сохраняйте номера важных контактов не только в телефонной книге.

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